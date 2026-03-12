Gremial denuncia en la Fiscalía violencia y extorsión contra agricultores en Venezuela

Caracas, 12 mar (EFE).- La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), que agrupa a productores agrícolas de Venezuela, informó este jueves que denunció ante la Fiscalía los «graves hechos de violencia» contra agricultores y sus propiedades ocurridos recientemente en el país suramericano.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la agrupación señaló que también pidió una «audiencia formal» para exponer los ataques que, según afirmó, se han intensificado en los últimos días, incluyendo el asesinato del productor Ricardo González en Las Mercedes del Llano, un sector ubicado en el estado Guárico (centro).

También denunció «la quema de maquinaría agrícola» -como tractores y sembradoras- en una finca, así como la imposición de extorsiones por parte de «grupos de delincuencia organizada».

La agrupación afirmó que estas situaciones representan un «riesgo extremo» para propietarios, sus trabajadores, y aseguró que «pone en peligro la seguridad alimentaria» del país.

«De no resolverse de manera prioritaria, nos enfrentamos a un proceso irreversible de abandono del campo», advirtió.

En este sentido, la organización exigió una «acción coordinada y decidida» de las autoridades venezolanas para proteger la seguridad de los productores y propietarios, así como prevenir nuevos ataques.

A principios de febrero, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), junto con organizaciones regionales y locales, alertó que la violencia en las zonas rurales «ha cruzado límites intolerables» con el asesinato González, que calificó como un «atentado directo» contra quienes garantizan la seguridad alimentaria en el país suramericano.

Según dijo entonces Fedenaga a EFE, si bien aún hay inseguridad en el campo venezolano, con abigeato en los estados centrales de Guárico, Portuguesa, Cojedes y Apure (fronterizo con Colombia), además de extorsiones, es el primer asesinato de un productor del que se sabe al menos desde 2023. EFE

