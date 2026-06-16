Grupo armado asalta con explosivos tres bancos y una casa de cambios en Paraguay

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(Actualiza con declaraciones del ministro del Interior y el comandante de la Policía)

Asunción, 16 jun (EFE).- Un grupo de más de 20 personas armadas con explosivos asaltó en la madrugada de este martes tres bancos y una casa de cambios de divisas en el municipio de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil, de donde se presume extrajeron un monto aún no determinado, informaron fuentes policiales y de la Fiscalía.

Los delincuentes encapuchados, dotados con armas largas, irrumpieron de forma simultánea en varios vehículos en el centro de Santa Rita, donde están concentradas las cuatro entidades financieras, señaló en la radio ABC Cardinal el director de la Policía Nacional de Alto Paraná, comisario José Vega.

El jefe policial relató que los desconocidos detonaron explosivos que destruyeron parte de la estructura y la bóveda de las sucursales de los bancos Familiar y GNB, de donde presumen «se llevaron dinero en efectivo» que no cuantificó.

El grupo armado también ingresó a una sede de Ueno Bank, donde inmovilizaron a un guardia de seguridad y un trabajador. Además, irrumpieron en la casa de cambios Santa Rita, donde se encontraron explosivos que no llegaron a explotar, refirió Vega.

Los atracadores se dieron a la fuga tras perpetrar este ataque que duró entre 10 y 15 minutos, aseguró el comisario.

Según un reporte de la Policía Nacional, poco antes de los atracos, cuatro efectivos policiales realizaban un patrullaje en el centro de Santa Rita a bordo de un vehículo, cuando fueron «sorprendidos y rodeados» por un grupo armado.

Uno de los policías fue tomado como rehén momentáneamente y los otros tres agentes intercambiaron disparos con los asaltantes, sin que ningún policía resultara herido, detalló el reporte.

En su huida, el grupo incendió dos vehículos en diferentes puntos de la ciudad, según la Policía.

«Estamos hablando de una organización grande, importante, con mucha logística», refirió, por su parte a periodistas, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, quien destacó que el asalto a las cuatro entidades fue un «hecho único».

Por otro lado, el ministro del Interior, Enrique Riera, dijo en la radio Ñandutí que investigan si existen brasileños involucrados, al señalar que «el estilo» del ataque con explosivos se parece al usado por la banda Primer Comando de la Capital (PCC).

Hasta el momento se han identificado a dos sospechosos, ambos paraguayos con órdenes de captura pendientes, informó la fiscal del caso, Rocío González, en la radio ABC Cardinal.EFE

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