Guardacostas de EEUU interceptaron en el Caribe un buque que llevaba combustible a Cuba

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Washington, 2 oct (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este viernes que interceptó en el Caribe a principios de septiembre un buque que supuestamente transportaba combustible a Cuba.

La operación se enmarca en el endurecido embargo petrolero al que Washington somete a la isla desde que el Gobierno de Donald Trump capturó en el enero a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, hasta entonces principal benefactor energético de La Habana.

El buque, el Grace, se dirigía aparentemente a Cuba con combustible en los taques de lastre y en una serie de contenedores, explicó la Guardia Costera estadounidense, que acusa al navío de emplear «tácticas habituales de la llamada ‘flota en la sombra'» que suministra hidrocarburos a la isla.

Tras el abordaje, los guardacostas estadounidenses escoltaron al Grace hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, donde la Marina mexicana confirmó que la embarcación transportaba combustible.

En el operativo participaron dos navíos, un avión de vigilancia marítima HC-144 y un equipo táctico de la Guardia Costera, según detalla el comunicado.

La intercepción del Grace se produce tras el abordaje y detención a principios del pasado verano del Jaira Provider, otro buque que cargaba combustibles y navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, por parte de Estados Unidos.

El endurecimiento del bloqueo estadounidense a los envíos de crudo -que se enmarca en una estrategia de presión sobre el Gobierno cubano por parte de Washington- ha agudizado la crisis energética en Cuba, país que depende del combustible importado para generar la mayor parte de su electricidad y que desde enero ha visto aumentar el número de apagones parciales o nacionales. EFE

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(foto)

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