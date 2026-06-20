Guatemala anuncia un plan para localizar a miles de desaparecidos durante la guerra civil

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El gobierno de Guatemala anunció el viernes un programa para buscar a unas 45.000 personas desaparecidas durante la guerra civil, que unirá esfuerzos de autoridades y familiares de las víctimas.

Guatemala fue escenario entre 1960 y 1996 de un conflicto que enfrentó a las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros de izquierda, con saldo de al menos 200.000 muertos y desaparecidos.

La guerra concluyó tras la firma de un acuerdo de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El presidente Bernardo Arévalo anunció el viernes un plan para localizar a los desaparecidos, que se enmarca en el 40 aniversario del pacto de paz que se cumplirá el 29 de diciembre.

«Iniciamos un camino para encontrar a quienes nos faltan, para sanar una herida abierta por la historia», dijo Arévalo al presentar el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas.

El mandatario explicó que este instrumento prevé un trabajo conjunto entre autoridades, familiares y organizaciones humanitarias para establecer el paradero de las víctimas, y «no sustituye la aplicación de la justicia».

El presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, Pablo Estrada, destacó el anuncio como una «pequeña luz» después de décadas para localizar a personas cuyo «único delito fue pensar distinto».

En el mismo acto, Estrada recordó que su organización impulsó en las últimas décadas procesos de exhumación de 1.800 osamentas de «víctimas del terrorismo de Estado», de las cuales 30% fueron identificadas y entregadas a sus familias.

Tras denunciar que la búsqueda «conlleva riesgos», el activista confió en que el nuevo mecanismo abra las puertas de recintos militares a los cuales se ha negado el acceso, pese a «denuncias sustentadas» de que allí «existen cementerios clandestinos».

bur/cmm/axm/mr