Guatemala reduce a la mitad los homicidios y en 32 % las extorsiones con estado de sitio

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 11 feb (EFE).- Guatemala redujo a la mitad los homicidios y en un 32 % las extorsiones desde la entrada en vigor del estado de sitio decretado el 18 de enero, tras un ataque atribuido a pandilleros que dejó 11 policías muertos, informaron este miércoles las autoridades.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, explicó en rueda de prensa que, en comparación con el mismo período del año pasado, la estrategia de seguridad impuesta con la medida de excepción, que vence el 18 de febrero, “demuestra que tenemos más tranquilidad”.

Detalló que desde el 18 de enero hasta la fecha se han registrado 95 homicidios menos, lo que supone un descenso del 50 %, mientras que las extorsiones de los pandilleros a la población se han reducido en 32 %. Además, el funcionario informó que durante ese lapso se han realizado 3.548 operativos que dejaron como resultado casi 3.000 detenidos.

Villeda precisó que entre los arrestados figuran 78 pandilleros -considerados en Guatemala como terroristas-, 100 extorsionistas y seis individuos solicitados en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, destacó la desactivación de 15 cámaras de vigilancia que los grupos criminales operaban de forma clandestina en una zona popular de la Ciudad de Guatemala.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, resaltó que con el estado de sitio se cortaron las comunicaciones que mantenían los reos con sus cómplices en las calles, un objetivo clave para «romper las estructuras de alta peligrosidad».

“El éxito se demuestra en operativos ejecutados de manera quirúrgica para no interferir con la normalidad de los ciudadanos”, expresó el mandatario.

El Gobierno decretó esta medida de excepción tras la crisis desatada por las revueltas simultáneas en tres cárceles del país lideradas por la pandilla Barrio 18, el pasado 17 de enero.

Los disturbios desembocaron en una serie de ataques sistemáticos al día siguiente contra las fuerzas de seguridad, que dejaron como saldo 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados, como represalia a las operaciones para retomar el control de los penales. EFE

oro-ao/adl/gpv