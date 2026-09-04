Guerra abierta en el Supremo de Brasil con acusaciones cruzadas a un mes de las elecciones

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Brasilia, 4 sep (EFE).- La Corte Suprema de Brasil atraviesa una crisis interna sin precedentes por las acusaciones cruzadas entre dos de sus jueces, un enfrentamiento que amenaza con polarizar aún más las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.

La máxima instancia judicial del país se ha sumergido en una grave crisis institucional provocada por los explosivos mensajes de Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero que ha puesto a temblar a Brasilia.

Vorcaro, en prisión preventiva desde marzo, era el dueño del extinto Banco Master, desde el cual tejió una red de contactos con las más altas autoridades del país, desde jueces del Supremo hasta dirigentes políticos de las más diversas ideologías.

En este contexto, la Policía encontró en su celular mensajes comprometedores con Alexandre de Moraes, uno de los diez magistrados que hoy componen el Supremo, famoso por haber conducido el juicio que llevó a prisión al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Esos mensajes han dejado entrever la cercanía entre De Moraes y Vorcaro, quien le llegó a pedir protección frente a las investigaciones y hasta le consultó, días antes de su detención, si debía abandonar Brasil.

Según esas indagaciones, De Moraes revisó, además, un millonario contrato de prestación de servicios entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master.

Todo ha salido a la luz después de que el juez instructor André Mendonça, colega de De Moraes, levantara el secreto judicial y solicitara al presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, analizar el caso en el pleno de la corte.

El escándalo, que se arrastra desde 2025, también ha salpicado al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al fiscal general, Paulo Gonet, que ha pedido la nulidad del proceso.

«Ninguna autoridad está por encima de la Constitución. Ningún poder está por encima de la ley. La gravedad de los hechos no autoriza atajos», expresó este viernes Edson Fachin en un acto oficial junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien a su vez le pidió «no esconder absolutamente nada».

De Moraes pide investigar a su colega

En medio de una fuerte presión por su renuncia, De Moraes contraatacó solicitando investigar a Mendonça por «fuertes indicios» de improbidad administrativa, abuso de autoridad, delito de responsabilidad y por supuestamente favorecer a determinados grupos políticos.

El juez, considerado el adalid de la lucha contra la desinformación, enmarcó su petición en una investigación contra las ‘fake news’ abierta en el Supremo desde 2019 y que tramita bajo secreto de sumario.

De Moraes basó su petición en un documento de inteligencia de la Policía Federal sin «valor probatorio», según subrayó la propia institución, de acuerdo con el diario Folha de São Paulo, que calificó el informe de «apócrifo».

Edson Fachin tomó dos decisiones al respecto. Primero, abrió una pieza separada para indagar «supuestas irregularidades en las investigaciones de la Policía Federal» y, segundo, dio cinco días hábiles a los implicados para que se expliquen, según informó hoy el Supremo en una nota.

Repercusión en la campaña presidencial

Esta crisis en el Supremo se produce a un mes de las cada vez más inciertas elecciones presidenciales, para las que parten como favoritos Lula y el senador Flávio Bolsonaro, según los sondeos.

El primogénito de Jair Bolsonaro, sobre el que también pesan sospechas por su proximidad con Vorcaro, está buscando aprovechar electoralmente los indicios contra De Moraes, al que la extrema derecha siempre ha vinculado a la imagen de Lula.

El candidato del Partido Liberal pidió en sus redes sociales transformar «la indignación en acción el próximo 7 de septiembre», para cuando ha convocado una manifestación en São Paulo con motivo del Día de la Independencia, como hacía su padre, en prisión domiciliaria por orden de De Moraes y sus colegas de la Primera Sala del Supremo.

Lula, que ha visto drásticamente recortada su ventaja con respecto a Flávio en los sondeos, participó este viernes en un acto oficial sobre nuevos fondos para la Justicia al lado de Edson Fachin y Paulo Gonet.

El líder progresista expresó su temor a que los brasileños pierdan «la esperanza, la fe y la credibilidad en las instituciones» tras el escándalo y volvió a defender una reforma del Poder Judicial.

«Nadie, nadie, en nombre de la democracia, puede utilizar el cargo que ocupa en beneficio personal. Nadie», zanjó. EFE

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