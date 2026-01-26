«Rica y débil»: ¿es Suiza un blanco fácil?

«Ser al mismo tiempo rica y débil no es una buena posición de partida en este nuevo orden mundial», analizaba recientemente Thomas Süssli, el jefe del ejército suizo que acaba de retirarse. Según él, el nuevo orden mundial se ha vuelto más agresivo y Suiza no está preparada militarmente para ello.

La neutralidad de Suiza siempre ha ido acompañada de armamento, porque incluso dentro del país no hay certeza de que se vería realmente exenta en caso de guerra. Uno de los debates centrales en política exterior es la posible mayor vinculación con la UE y la OTAN, un tema que ha generado intensas discusiones desde hace tiempo.

Los elevados aranceles estadounidenses, impuestos con referencia a la riqueza de Suiza, también muestran que incluso los supuestos aliados pueden volverse peligrosos de repente.

¿Qué piensa usted? ¿Está Suiza suficientemente estable para el nuevo siglo, en el que impera la ley del más fuerte? ¿Qué debería hacer para poder defenderse en estos tiempos?