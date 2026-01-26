The Swiss voice in the world since 1935

«Rica y débil»: ¿es Suiza un blanco fácil?

¿Qué lugar ocupa Suiza en el mundo? ¿Y hacia dónde se dirige? Me centro en la evolución actual y en la posible evolución futura. Después de completar mis estudios (Historia, Derecho y Estudios Europeos), trabajé un tiempo en la Embajada de Suiza en Atenas. Tengo experiencia periodística tanto en el ámbito local como nacional helvético, como periodista libre de planta. Hoy, mi cobertura tiene un enfoque internacional.

«Ser al mismo tiempo rica y débil no es una buena posición de partida en este nuevo orden mundial», analizaba recientemente Thomas Süssli, el jefe del ejército suizo que acaba de retirarse. Según él, el nuevo orden mundial se ha vuelto más agresivo y Suiza no está preparada militarmente para ello.

La neutralidad de Suiza siempre ha ido acompañada de armamento, porque incluso dentro del país no hay certeza de que se vería realmente exenta en caso de guerra. Uno de los debates centrales en política exterior es la posible mayor vinculación con la UE y la OTAN, un tema que ha generado intensas discusiones desde hace tiempo.

Los elevados aranceles estadounidenses, impuestos con referencia a la riqueza de Suiza, también muestran que incluso los supuestos aliados pueden volverse peligrosos de repente.

¿Qué piensa usted? ¿Está Suiza suficientemente estable para el nuevo siglo, en el que impera la ley del más fuerte? ¿Qué debería hacer para poder defenderse en estos tiempos?

El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Lo primero que debería hacer Suiza es ponerse al día en materia de TI y, a continuación, adquirir drones a gran escala, ya que hoy en día casi todo el mundo sabe utilizar un mando a distancia, por lo que la formación en el uso de estos dispositivos sería más rápida. En Ucrania se puede ver que los drones son eficaces. A continuación, Suiza debería cancelar el pedido a los estadounidenses, que solo quieren estafarnos. Como se está viendo ahora en Tailandia, el Gripen es mejor de lo que se pensaba y no cuesta tanto. Después, deberíamos seguir el ejemplo de Polonia y prohibir los coches eléctricos en las infraestructuras críticas. Las cámaras integradas permiten realizar actividades de espionaje. Por último, se debería encargar un cargamento de escobas para limpiar todos los búnkeres. Pero qué sé yo.

Was die Schweiz als erstes tun sollte wäre mal die IT in den Griff bekommen, als nächstes Drohnen, massenweise davon anschaffen, fast jeder kann ja heutzutage einen Controller benutzen da wäre die Ausbildung an solchen Geräten schneller. Das Drohnen effektiv sind sieht man ja in der Ukraine. Dann sollte die Schweiz die Bestellung bei den Amis stornieren, die wollen uns ja nur über den Tisch ziehen der Gripen ist wie man gerade in Thailand sieht besser als gedacht und kostet nicht so viel. Dann sollten wir uns an den Polen ein Beispiel nehmen und E-Autos aus kritischer Infrastruktur verbannen. Durch die eingebauten Kameras kann dadurch Spionage betrieben werden. Als letztes sollte eine Schiffsladung Besen bestellt werden um die ganzen Bunker mal auszumisten. Aber was weiss ich schon.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Ich weiss nix

Gracias por sus comentarios. Es cierto que últimamente se habla mucho en Suiza de la «soberanía digital». Y también en Europa, con la mirada puesta en Estados Unidos.

Danke für Ihre Ausführungen. Es ist ja tatsächlich so, dass die "digitale Souveränität" in letzter Zeit viel diskutiert wird in der Schweiz. Und auch in Europa, mit Blick auf die USA.

Delphine
Delphine
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de FR.

Suiza no existe. A diferencia del excepcionalismo estadounidense y el pseudotsarismo ruso (y muchas otras ideologías similares), Suiza no se define necesariamente como mejor que el resto (salvo una pequeña minoría de alma mezquina del 30 %). Si Suiza quiere defenderse, primero hay que definir QUÉ y contra QUIÉN. Y a qué precio. Evidentemente, la derecha cree tener la respuesta, es decir, defender la «libertad» del mítico campesino autogestionado. Y eso, a ser posible, a cualquier precio y contra nuestros malvados vecinos. Pero cuando se trata de movimientos políticos claramente hostiles hacia sus propios aliados (¿es tan difícil entender que «MAGA» no es sinónimo de «bueno para Suiza»?), estos queridos hombres y mujeres de derecha logran hacer de avestruz hasta el punto de aplaudir cuando los industriales corrompen al Sr. Trump con «regalos» que superan toda imaginación. En resumen, la situación actual de Suiza no justifica en modo alguno la resistencia contra cualquier «enemigo» imaginario o real.

La Suisse n'existe pas. Contrairement au exceptionnalisme américain et le pseudo-tsarisme russe (et moult autres idéologies pareilles) la Suisse ne se définit pas en tant que forcément meilleur que le reste (à part une petite minorité à petite âme de 30%). Si la Suisse veut se défendre, il faut tout d'abord définir QUOI et contre QUI. Et à quel prix. Évidemment que la droite croit avoir la réponse, c'est-à-dire de défendre la "liberté" du mythique paysan autogéré. Et ça si possible à tout prix et contre nos méchants voisins. Mais quand il s'agit des mouvements politiques clairement hostiles envers ses propres alliés (c'est quand même difficile de ne pas comprendre que "MAGA" n'est pas synonyme avec "bon pour la Suisse"?) ces chers hommes et femmes de droite arrivent à faire l'autruche jusqu'à applaudir quand des industriels corrompent M. Trump avec des "cadeaux" dépassant toute imagination. Fin bref, l'état de la Suisse actuelle ne justifie en aucun cas une résistance contre n'importe quel "ennemi" imaginaire ou réel.

AMunoz
AMunoz

El gobierno Suizo falta de caracter frente a una Europa moribunda y a US que se ha quitado la mascara y se muestra en bandido absoluto y traidor total de sus "aliados". Muchos quieren parte del dinero y la riqueza que Suiza ha sabido crear en los ultimos 80 años y aveces pareciera que nuestros gobernantes son dados a caer en el chantaje politico y economico y a pagar por calmar la presión pero al pagar esto solo da razón para que e chantaje suba su precio y de nuevo la presón sube. El Consejo Federal debe dar muestras más claras de firmeza para no dejar que gente como Meloni se permita hacernos cursos de moral y buena conducta!

herrmannwilli@bluewin.ch
herrmannwilli@bluewin.ch
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Liberté, Egalité, Fraternité son nuestros valores fundamentales europeos. Von der Leyen es corrupta, viola, entre otras cosas, la libertad de prensa y sanciona opiniones extremadamente diferentes, entre ellas las de Jacques Baud. La UE debe pasar urgentemente de ser una unión de Estados a ser un Estado federal que acepte a los municipios como órganos más importantes. Adiós a la máquina de guerra que es la OTAN, bienvenido al nuevo ejército europeo de paz y defensa.

Liberté, Egalité. Fraternité sind unsere Europäischen Grundwerte. Von der Leyen ist korrupt, verstösst u. a. gegen die Pressefreit, sanktioniert extrem andere Meinungen, u. a. Jacques Baud. Die EU muss dringend vom Staatenverbund zum Bundesstaat wechseln, der die Gemeinden als wichtigste Organe akzeptiert. Adieu Kriegsmaschine NATO, neu europäische Friedens- und Verteidigungsarmee.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@herrmannwilli@bluewin.ch

Estoy seguro de que sus ideas —desde una confederación de estados hasta un estado federal y un ejército paneuropeo— tendrían una gran acogida precisamente en Bruselas :)

Ich bin sicher, dass Ihre Ideen – vom Staatenbund zum Bundesstaat und eine gesamteuropäische Armee – ausgerechnet in Brüssel auf sehr viel Zustimmung stossen würden :)

LynxVegas
LynxVegas
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Suiza tiene el ejército más grande de Europa, en porcentaje de población (véanse las estadísticas en NationMaster). Pero, ¿cuánto tiempo duraría en una guerra? ¿Se siguen utilizando los túneles de las montañas? Los suizos dicen que son neutrales, pero ¿cómo pueden serlo si venden armas al extranjero? Podrían cerrar el grifo. Nada sale de Suiza, nada entra de fuera. Construir un muro enorme y fuertemente defendido alrededor de todo el país. Desarrollar la cúpula de chocolate. Olvidarse de que el resto del mundo existe.

Switzerland has the biggest army in Europe, as a percentage of population (see NationMaster for stats). But how long would it last in a war? Are the tunnels in the mountains still used? The Swiss say they are neutral, but how can they be when they sell weapons abroad? It could shut up shop. Nothing Swiss out, nothing foreign in. Build a huge, heavily defended wall around the whole country. Develop the chocolate dome. Forget the rest of the world exists.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@LynxVegas

Una cuestión fundamental es cuánto tiempo resistiría un ejército en caso de ataque. Y, como se ha visto en el caso de Ucrania, es difícil responder correctamente a esta pregunta de antemano. En cuanto a la neutralidad: no entiendo su definición de neutralidad. Aquí puede leer cómo define Suiza su propia neutralidad (en inglés): https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/what-does-the-future-hold-for-swiss-neutrality/45810276

Wie lange eine Armee im Fall eines Angriffs durchhalten würde, ist eine zentrale Frage. Und wie man im Fall der Ukraine sah, ist sie schwierig im Voraus richtig zu beantworten.__Bezüglich Neutralität: Ich verstehe Ihre Definition von Neutralität nicht. Hier können Sie aber nachlesen, wie die Schweiz ihre eigene Neutralität definiert (auf Englisch): https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/what-does-the-future-hold-for-swiss-neutrality/45810276

Marco Antonio Aguirre B.
Marco Antonio Aguirre B.

Suiza, por una parte, debiera sostener su seguridad manteniendo su neutralidad, alejándose de la OTAN y comprometiéndose limitadamente con la Unión Europea. __Por otra parte, protegiendo su espacio aéreo con tecnologías de última generación: escudos aéreos y drones. __ Su territorio geográfico le da soporte y protección, pero necesita disponer de unidades desarrolladas a lo largo de su geografía en base a cuerpos aerotransportados móviles de fácil desplazamiento dependiente de un mando central y a su vez con una gran autonomía regional. __Nunca olvidar el antiguo adagio romano: " Si quieres la paz, prepárate para la guerra." Esto último es especialmente válido en un mundo contemporáneo donde el Derecho Internacional y las Naciones Unidas tiene mínima injerencia.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Marco Antonio Aguirre B.

Sus deseos se harán realidad: los debates sobre política de seguridad en Suiza se están desarrollando actualmente en esta línea.

Ihre Wünsche werden wohl wahr – entlang dieser Linien werden die sicherheitspolitischen Diskussionen in der Schweiz zurzeit geführt.

ProperD
ProperD
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

En primer lugar, sería una tontería que Suiza se acercara a dos entidades moribundas: la UE y la OTAN. Esos barcos que se hunden solo agravarían los problemas que Suiza tiene ahora o tendrá en el futuro. Además, ¿por qué convertirse en un objetivo? Lo que Suiza necesita es un liderazgo fuerte y no poner a personas en el poder por ideologías, es decir, necesitamos más mujeres en determinados puestos, por ejemplo. La responsabilidad debe recaer en la persona más cualificada. ____En mi opinión, Suiza ya ha perdido la mayor parte de su estatus de neutralidad, al menos el 70 %. Elegir bandos y aplicar sanciones, por ejemplo, porque países como Estados Unidos lo quieren (cuando Estados Unidos hace lo mismo o algo similar, no se le sanciona), significa que Suiza no es tan soberana como cree. Se parece más a un vasallo de Estados Unidos. ____No habrá una toma militar de Suiza. Los países suelen ser conquistados desde dentro, debido a un liderazgo débil, problemas fiscales, exceso de inmigración y una infraestructura en ruinas, por nombrar algunos. Y sí, Suiza debería tener un ejército y mantenerlo bien equipado, pero no unirse a ninguna otra facción. Porque si Suiza se une a la OTAN, por ejemplo, será responsable de luchar en las guerras de la OTAN, esté de acuerdo con ellas o no.____Es más, la OTAN no ha protegido a ningún país, sino que los ha bombardeado, como Yugoslavia. La OTAN es más bien un grupo de países desorganizados que no saben quién está en qué bando. La mayor protección de Suiza era su neutralidad, que se ha visto muy comprometida. Y una última cosa... Suiza tiene que dejar de pensar que sus amigos-enemigos son leales. Esa ingenuidad es lo que convertirá a Suiza en una presa fácil. Por supuesto, hay que poner a Suiza en primer lugar en el ámbito diplomático y ampliar las opciones comerciales, lo que podría significar levantar las sanciones a Rusia y a algunos otros países.

First of all it would be foolish for Switzerland to move closer to two dying entities...the EU and NATO. Those sinking ships would only compound any troubles Switzerland has now or in the future. In addition, why make yourself a target? What Switzerland needs is strong leadership and not put people in power due to ideologies i.e. we need more women in certain positions for example. The most qualified person should be given the responsibility. ____Switzerland has already lost most of its neutrality status IMHO at least 70% of it. Choosing sides and carrying out sanctions for instance because countries like the USA wants them to (when the USA does the same things or similar they don't sanction the USA) means that Switzerland is not as sovereign as it thinks it is.. It looks more like a vassal of the USA. ____There will be no military take-over of Switzerland. Countries are usually conquered from within. due to weak leadership, fiscal woes, too much immigration, and crumbling infrastructure to name a few. And yes, Switzerland should have a military and keep it well equipped but don't join any other factions. Because if Switzerland joins NATO for example it will be responsible to fight NATO wars whether they agree with the war or not.____What's more, NATO has not protected any country but it has bombed them i.e. Yugoslavia. NATO is more like a group of unorganized country not knowing who is on which side. Switzerland's greatest protection was its neutrality which has been greatly compromised. And one last thing...Switzerland has to stop thinking their frenemies are loyal. This naiveness is what will make Switzerland easy prey. Put Switzerland first in a diplomatic manner of course and expand trading options which might mean lifting sanctions on Russia and some other countries as well.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@ProperD

Lo que usted está llevando a cabo aquí es una batalla ficticia: en Suiza no se debate la adhesión a la UE ni a la OTAN. Todo lo demás (como el acercamiento, etc.) no ocurre por casualidad, sino que cuenta con el apoyo mayoritario de la población, el Parlamento y el Gobierno.

Das ist ein Schattengefecht, das Sie hier führen: Ein Beitritt zur EU oder zur Nato wird in der Schweiz nicht diskutiert. Alles andere (wie Annäherung etc.) passiert ja nicht einfach so, sondern hat Mehrheiten in der Bevölkerung, dem Parlament und der Regierung.

ProperD
ProperD
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Giannis Mavris

Suiza ha adoptado un nuevo informe de seguridad, una publicación del Gobierno federal titulada Estrategia de Política de Seguridad Suiza 2026. La Asamblea Federal comenzará a debatir la estrategia a finales de 2026. Esto incluye participar en los ejercicios del artículo 5 de la OTAN. La idea es integrar a Suiza en las estrategias de los países de la UE y la OTAN, al tiempo que se sigue intentando reivindicar la neutralidad... ¡lo cual es imposible! ____Por lo tanto, una pregunta importante es: ¿se ha vendido Suiza totalmente al sistema dominado por las empresas y las finanzas occidentales? Lo pregunto porque no creo que Suiza obtenga el apoyo mayoritario a una iniciativa para unirse o crear lazos más estrechos con la OTAN/UE, a menos que censure al público y controle estrictamente los medios de comunicación. Además, espero que en este momento no pienses que el Gobierno suizo, es decir, el Parlamento, está por encima de ir en contra de la voluntad del pueblo para mantener el statu quo de las autoridades de la UE y la OTAN. Si el Parlamento suizo quiere que se apruebe esta propuesta, manipulará al público sin límites. Suiza está rodeada por Estados miembros de la UE y la OTAN, y estos Estados creen que sus compromisos en materia de estabilidad y seguridad también contribuyen a la seguridad de Suiza. Creen que, a cambio, los suizos deberían implicarse más en la seguridad europea y parece que Suiza podría morder el anzuelo. La neutralidad suiza es lo que ha mantenido a Suiza a salvo... otros países no han visto la necesidad de atacar a Suiza... ¿para qué? Pero eso cambiará una vez que Suiza se convierta en un objetivo. Suiza actuará a lo grande tras la cortina de instituciones corruptas que solo se preocupan por el dinero y la dejarán sin recursos. Suiza se convertirá en presa y el país se debilitará cada vez más debido a un liderazgo incompetente y a malas decisiones. ____Las entidades belicistas quieren que la pequeña Suiza se una al bando belicista. Cómo lo lograrán es otra historia, pero podría ser a través de la Estrategia de Política de Seguridad Suiza 2026.____La Secretaría de Estado para la Política de Seguridad (SEPOS) La Estrategia de Política de Seguridad 2026 describe cómo el entorno de la política de seguridad de Suiza se ha deteriorado increíblemente y cómo se ha vuelto más peligroso. También creen que las amenazas a la seguridad interna han aumentado en Europa y que también pueden afectar a Suiza. Esta seguridad global incluye la cooperación internacional, que permite a Suiza protegerse mejor, aumentar sus capacidades de defensa y contribuir a la seguridad europea... o eso creen. ¿Debería sorprendernos que, en un futuro no muy lejano, veamos personal militar de otro país, tal vez de Estados Unidos, en suelo suizo?____En mi humilde opinión... si Suiza se acerca, es decir, si básicamente se une a la facción y corrupta OTAN y se une a la UE por poder, entonces Suiza podría tirar la toalla, porque no solo se convertirá en un objetivo, sino que todo el respeto y la dignidad que le quedan a Suiza se esfumarán. Esto es lo que les sucede a los países cuando prevalecen los «líderes débiles». Actúan por miedo, no por racionalidad y sabiduría. No comprenden las consecuencias de sus actos, solo sienten que tienen que actuar. ¿Es demasiado tarde para desviar el camino que ha tomado Suiza? Probablemente sí, porque para aprobar cualquier legislación relacionada con la guerra, Suiza tendrá que censurar y manipular a la opinión pública, y creo que el país se encuentra en un punto en el que podría hacerlo. Esperemos que prevalezcan las mentes más sensatas. ____Les recomiendo que vean este vídeo informativo en YouTube (el canal es propiedad de un suizo) titulado «Seguridad de la perdición: Suiza se prepara para entrar en la OTAN | Christoph Pfluger». Pfluger es editor de Zeitpunkt.ch desde 1992.

Switzerland has adopted a new security report a publication of the federal government titled Swiss Security Policy Strategy 2026. The Federal Assembly will start discussing the strategy at the end of 2026. Which includes taking part in the Article 5 exercises of NATO. The idea is to integrate Switzerland into the strategies of the EU and NATO countries while still trying to claim neutrality....which is impossible! ____Therefore an important question is: has Switzerland totally sold out to the western corporate/finance dominated system? I ask this because I don't think that Switzerland will get majority support on an initiative to join or create closer ties with NATO/EU unless they censor the public and strictly control the media. Additionally, I hope that at this point you don't think that the Swiss gov't i.e. parliament is above going against the will-of-the-people in order to maintain the status quo of EU and NATO authorities. If the Swiss parliament wants this proposal to pass they will manipulate the public to no end. ____Switzerland is surrounded by EU and NATO member states, and these states believe that their stability and security policy commitments also contributes to Switzerland's security. They believe that In return, the Swiss should be more involved with European security and it looks like the Swiss might take the bait. Swiss neutrality is what has kept Switzerland safe...other countries felt no need to attack Switzerland...for what? But that will change once Switzerland makes themselves a target. Switzerland will act big behind the curtain of corrupt institutions that care about nothing but money and they will drain Switzerland dry. Switzerland will become prey and the country will become weakened more-and-more due to incompetent leadership and poor decisions. ____Warmongering entities want little Switzerland to join the war-party. How they will accomplish this is another story but it might be through the Swiss Security Policy Strategy 2026.____The State Secretariat for Security Policy (SEPOS) The Security Policy Strategy 2026 describes how Switzerland’s security policy environment has incredibly deteriorated and how it has become more dangerous. They also believe that threats to domestic security have increased in Europe and can also affect Switzerland. This all-encompassing security includes international cooperation, that allows Switzerland to better protect itself, to increase its defense capabilities and to contribute to European security...so they believe. Should we be surprised in the not so distant future to see military personnel from another country perhaps the USA on Swiss soil?____IMHO...if Switzerland gets closer i.e. basically joins the faction and corrupt NATO and join the EU by proxy then Switzerland may as well throw in the towel because not only will Switzerland make itself a target all respect and dignity Switzerland has left will go out the window. This is what happens to countries when "weak leaders" prevail. They act out of fear not rational and wisdom. They don't comprehend consequences for their actions they only feel that they have to act. Is it too late to detour the path Switzerland is on? Probably yes, because in order to pass any legislation for war Switzerland will have to censor and gaslight the public and I think the country is at the point where they just might do that. Let's hope that wiser heads prevail. ____I would advise you to watch this informative video on YouTube (the channel is owned by a Swiss) titled "Security of Doom: Switzerland Is Preparing NATO Membership | Christoph Pfluger" Pfluger is the editor of Zeitpunkt.ch since 1992.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@ProperD

Están construyendo aquí una idea poco realista, basada en unos cimientos débiles. Por un lado, porque hablan repetidamente de la adhesión a la UE/OTAN, algo que no se debate seriamente en Suiza. Desde la gran invasión rusa de Ucrania, diversas encuestas han confirmado repetidamente que, además del Gobierno y el Parlamento, la mayoría de la población desea un acercamiento en materia de política de seguridad a la UE y la OTAN, por ejemplo, aquí (en inglés): https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/a-majority-of-swiss-want-closer-ties-to-nato-but-not-unconditionally/83220055__Zu Christoph Pfluger: se ha hecho más conocido por criticar las medidas adoptadas durante la pandemia, aunque sus afirmaciones han sido refutadas regularmente como falsas. Con la gran invasión rusa, él, como muchos otros a los que se denomina teóricos de la conspiración, se ha lanzado a este tema. Y sigue los patrones propagandísticos habituales, que se repiten eternamente, pero que por ello no se vuelven más ciertos.

Sie bauen hier ein wenig realistisches Gedankenkonstrukt auf, das auf einem schwachen Fundament basiert. Einerseites weil sie wiederholt von einem Beitritt zu EU/Nato sprechen, was überhaupt nicht ernsthaft diskutiert wird in der Schweiz. Das neben Regierung und Parlament auch die Mehrheit der Bevölkerung eine sicherheitspolitische Annäherung an EU und Nato wollen, ist seit der russischen Grossinvasion in die Ukraine wiederholt durch unterschiedliche Umfragen bestätigt wollen, zum Beispiel hier (auf Englisch): https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/a-majority-of-swiss-want-closer-ties-to-nato-but-not-unconditionally/83220055__Zu Christoph Pfluger: Er ist als Massnahmenkritiker während der Pandemie bekannter geworden, wobei seine Aussagen regelmässig als falsch widerlegt worden sind. Mit der russischen Grossinvasion ist er, wie viele andere, die als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, auf dieses Thema gesprungen. Und er folgt den üblichen propagandistischen Muster, die zwar ewigs wiederholt werden, aber deswegen nicht wahrer werden.

Maze66
Maze66
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Giannis Mavris

Gracias por aclarar cómo se debe interpretar el pensamiento de Christoph Pfluger.

Danke zur Klarstellung wie die Denke von Christoph Pfluger einzuordnen ist.

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Suiza es más vulnerable que nunca desde su fundación. En el mundo moderno actual, Suiza es un blanco fácil para cualquier agresor. Puede ser la OTAN, pueden ser los Estados Unidos, puede ser RUSIA. No hay garantía de que alguien venga a apoyar a Suiza, que durante décadas e incluso siglos ha sido «el niño rico del barrio». Suiza debería rearmarse militar y económicamente, reorganizarse y reorientar su defensa. Espero sinceramente que alguien se ocupe seriamente de este tema y que no se convierta en otro «debate partidista sin sustancia». ¡Despertad, suizos!

Switzerland is at its most vulnerable level since founding. In today's modern world, Switzerland is a sitting (rich) duck for any aggressor. It can be NATO, it can be US, it can be RUSSIA. There is no guarantee that anyone will come to support Switzerland having been the "rich kid on the block" for decades and even centuries.__Switzerland should re-arm, re-organise and reset the DEFENCE militarily and economically.__I sincerely hope someone will look into this seriously and not make it into another "partisan all flowers and no bullets" kind of debate.__Wake up Swiss!

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@swisstester123@gmail.com

¿Puede explicar qué quiere decir con «reorientar la defensa»?

Können Sie erklären, was Sie meinen mit "Verteidigung neu ausrichten"

Michael Urech
Michael Urech
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

Suiza hace bien en aprovechar y reforzar sus propios recursos. Como pequeño Estado con una economía abierta, debemos mantener buenas relaciones con el mayor número posible de socios. Esto requiere compromisos y debe explicarse. Hay que soportar las tensiones y las contradicciones. Así lo demostró ya la Segunda Guerra Mundial. Morir con dignidad no era ni es una opción válida.

Die Schweiz tut gut daran, die eigenen Ressourcen zu nutzen und zu stärken. Als kleiner Staat mit einer offenen Volkswirtschaft müssen wir uns mit mõglichst vielen Partnern gut stellen. Das erfordert Kompromisse und muss erklärt werden. Spannungen und Wiedersprüche müssen ausgehalten werden. Das hat schon der zweite Weltkrieg gezeigt. Sterben in Schönheit war und ist keine valable Option.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Michael Urech

A menudo se destaca la capacidad de compromiso de Suiza en materia de política exterior, pero usted añade (¡con razón!) que hay que soportar tensiones y contradicciones. La pregunta es hasta qué punto.

Die aussenpolitische Kompromissfähigkeit der Schweiz wird oft betont, Sie bringen (zu Recht!) noch ein, dass Spannungen und Widersprüche ausgehalten werden müssen. Die Frage ist wohl, bis zu welchem Punkt

SMH
SMH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.

No puedo responder a la pregunta real, ya que es sencilla y, sin embargo, demasiado compleja: «¿Es Suiza lo suficientemente estable para una época en la que las reglas vuelven a ser desplazadas por el poder?». Y ¿qué tendría que hacer para mantenerse firme en ella? Por eso pregunto lo contrario: «¿Puede la neutralidad proteger, si ni siquiera en Suiza todos entienden lo mismo por ella, y mucho menos los poderosos deben respetar las sondeos?». Cuando el poder se ejerce desde hace tiempo más allá de definiciones, territorios y actores claros.

Die eigentliche Frage kann ich nicht beantworten sie ist einfach und doch zu komplex:__Ist die Schweiz stabil genug für ein Zeitalter, in dem Regeln wieder von Macht verdrängt werden?__Und was müsste sie tun, um sich darin zu behaupten?__Ich frage deshalb anders rum:__Kann Neutralität schützen, wenn schon in der Schweiz niemand dasselbe darunter versteht – geschweige denn die Mächtigen sondieren respektieren sollen? Wenn Macht längst jenseits klarer Definitionen, Territorien und Akteure ausgeübt wird

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@SMH

Gracias por su contrapregunta, que, por supuesto, apunta directamente al meollo del debate: ¿hasta qué punto se puede confiar en la neutralidad? Por supuesto, solo es importante y valiosa mientras se respete, pero ¿y después qué? Esta pregunta sigue sin respuesta y, en mi opinión, es también la razón por la que el antiguo jefe del ejército suizo aboga, como es lógico, por más dinero para las fuerzas armadas.

Danke für Ihre Gegenfrage, die natürlich genau ins Herz der Diskussion zielt: Wie sehr ist auf die Neutralität Verlass? Sie ist natürlich nur so lange wichtig und wertvoll, wie sie respektiert wird – und was dann? Diese Frage steht weit offen, und sie ist meines Erachtens auch der Grund, warum der ehemalige Chef der Schweïzer Armee natürlich für mehr Geld für das Militär plädiert.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@SMH

La neutralidad política de Suiza se concibió con fines de defensa militar. No es una protección contra medidas económicas como los aranceles del 39 % impuestos por Estados Unidos. Para poder soportar tales cargas, Suiza necesita una economía resistente y diversificada, respaldada por una infraestructura modernizada y una mano de obra altamente cualificada. Se podría pensar que la diversificación del comercio es el equivalente económico de la neutralidad política. La neutralidad política también está perdiendo sus ventajas económicas. Suiza ya no es el punto de encuentro entre los dos grandes bloques políticos del mundo que se unen en Europa Central, sino que el centro de la política mundial se ha desplazado a Asia y al Pacífico. Además, el auge de la guerra híbrida según el modelo ruso supone un nuevo reto. Debemos evaluar nuestras medidas de defensa contra amenazas no tradicionales, como la protección de infraestructuras críticas contra el sabotaje.

Switzerland’s political neutrality was designed for military defense. It is not a defense against economic warfare like the 39% U.S. tariffs. To navigate such pressures, Switzerland requires a resilient, diversified economy supported by modernized infrastructure and a highly skilled workforce. One could think that diversification of trade is an economic equivalent of neutrality in politics. Political neutrality is also losing its economic benefits. Switzerland is no longer a hub between world's two major political blocks meeting in central Europe, but the center of global politics moved to Asia and the Pacific Ocean. Furthermore, the rise of Russian-style hybrid warfare presents a new challenge. We must evaluate our defenses against non-traditional threats such like protection of critical infrastructure from sabotage.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Jorg Hiker

Gracias por su contribución y estoy de acuerdo con casi todo. No estoy tan seguro de que el centro de la política mundial se haya desplazado a Asia. Pero es interesante cómo vincula la política y la economía bajo la neutralidad.

Danke für Ihren Beitrag und einverstanden mit fast allem. Ob sich das Zentrum der Weltpolitik nach Asien verlagert hat, da bin ich mir zwar nicht so sicher. Aber spannend, wie sie Politik und Wirtschaft unter der Neutralität verknüpfen.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Giannis Mavris

Muchas gracias por su interés en mi humilde opinión. ____Un símbolo del cambio político de Europa hacia Asia es el rechazo abierto de Donald Trump a la OTAN por considerarla irrelevante. Otro símbolo es el rechazo abierto de las peticiones corteses de los jefes de Estado y de Gobierno europeos a China. También animo a los periodistas a visitar las ciudades más desarrolladas de la península arábiga, la India y Asia oriental. Este viaje podría ser muy revelador: ¿realmente Suiza se ha quedado tan atrás?

Thank your interest in my humble opinion. ____A symbol of the political shift from Europe towards Asia is Donald Trump's open dismissal of NATO as unimportant. Another symbol is how polite requests from European leaders towards China were openly rejected. I also encourage journalists to travel across most developed cities in the Arabian Peninsula, India, and East Asia. This trip could be very revealing: Has Switzerland really fallen so far behind

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Jorg Hiker

Viajar más es sin duda una buena idea y algo que a la mayoría de los periodistas les gusta hacer. Solo se necesitarían los medios para ello :)

Mehr reisen ist sicherlich eine gute Idee und etwas, dass die meisten Journalisten gerne machen. Man bräuchte nur die Mittel dazu :)

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@SMH

La neutralidad es un mito. La defensa mediante la neutralidad es un cuento de hadas sin sentido. Armaos o convertíos en esclavos de la guerra.

Neutrality is a myth. Defence via neutrality is hocus-pocus fairytale. Arm up or become slaves of war.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@swisstester123@gmail.com

La neutralidad suiza es reconocida y aceptada internacionalmente. Además, la neutralidad suiza está armada, como siempre lo ha estado.

Die Schweizer Neutralität ist international anerkannt und akzeptiert. Zudem ist die Schweizer Neutralität bewaffnet, das war sie schon immer.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.

Por supuesto, otros países intentarán apropiarse de la riqueza, las inversiones empresariales y la mano de obra cualificada de Suiza. Aunque no podemos controlar las acciones de otras naciones, Suiza puede reforzar su propia posición haciéndose más atractiva y sólida, y evitando medidas autodestructivas. Por ejemplo, el país debería modernizar sus infraestructuras, como las estrechas autopistas y los apartamentos de hormigón, caros y de baja calidad. Debería simplificar su legislación y, posiblemente, reducir la normativa hasta en un 80 % para poder competir con la mayoría de las economías asiáticas desarrolladas. Además, debería crear un entorno acogedor y estable para su mano de obra extranjera. Por último, Suiza debería evitar desacreditarse con referéndums como la confiscación de bienes o la expulsión de trabajadores cualificados, y reformar las leyes que fomentan las protestas y bloquean el desarrollo.

Of course, other countries will try to take over Switzerland's wealth, investments of companies, and skilled workforce. While we can't control the actions of other nations, Switzerland can strengthen its own position by becoming more attractive and robust, and stopping self-defeating moves. For example, the country should update its infrastructure, such as narrow motorways and overpriced but substandard concrete housing. Simplify its laws and potentially reduce regulations by up to 80% to compete with most developed Asian economies. Furthermore, ensure a welcoming and stable environment for its foreign workforce. Finally, Switzerland should avoid making bad publicity to itself by referendums like wealth confiscation or deportations of skilled workforce, and reform laws that encourage protests and blocking development.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Jorg Hiker

Gracias por su contribución. Usted aboga por fortalecer la posición económica del país. Sin embargo, tal y como yo lo entiendo, eso iría en detrimento del derecho democrático de la población a participar en las decisiones. ¿Cree usted que la población suiza estaría dispuesta a aceptarlo?

Danke für Ihren Beitrag. Sie sprechen sich für eine Stärkung des Wirtschaftstandortes aus. So wie ich das lese, würde das aber mit demokratischen Mitspracherechte der Bevölkerung eingehen. Glauben Sie, die Schweizer Bevölkerung möchte das eingehen

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Giannis Mavris

Suiza debería observar con mucha más atención los avances económicos y en materia de infraestructuras de los países asiáticos más desarrollados, que ahora son competidores directos de las naciones europeas. En particular, los países pequeños y prósperos como Dubái y Singapur sirven actualmente de referencia para los inversores extranjeros y los particulares acaudalados. Esto debería generar un sentido de urgencia e impulsar la modernización necesaria para seguir siendo competitivos. Los ciudadanos suizos parecen mostrar a veces un sentido de superioridad inapropiado, comparándose a menudo con regiones vecinas rurales y estancadas de Francia o Alemania, o con Asia, pero tal y como era hace 50 años. ¿Es Zúrich realmente una ciudad moderna? En comparación con Singapur, la respuesta es no. La constatación de que la economía, las infraestructuras y la normativa de Suiza están obsoletas debería ser el impulso para el cambio. Adaptarse o desaparecer.

Switzerland should watch with far more detail the economic and infrastructural advancements of the most developed Asian countries, which are now direct competitors to European nations. Small, wealthy countries like Dubai and Singapore, in particular, serve as current benchmarks for foreign investors and wealthy individuals. This should foster a sense of urgency, driving the modernization needed to remain competitive. Swiss citizens sometimes seem to exhibit a misplaced sense of superiority, often comparing themselves to stagnant, rural neighboring regions of France or Germany or to Asia, but as it was 50 years ago. Is Zurich a truly modern city? When compared to Singapore, the answer is no. Recognizing the outdated aspects of Switzerland's economy, infrastructure, and regulations should provide the impetus for change. Adapt or perish.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Giannis Mavris

Muchas gracias por su interés en mi humilde opinión. En cuanto a sus preocupaciones sobre la democracia, la modernización económica no suele suponer una amenaza para la democracia. En concreto, hace 30 o 50 años, la sociedad suiza estaba mucho más abierta a cambios prácticos dentro del mismo marco democrático. Sin embargo, veo dos áreas en las que el futuro de Suiza podría requerir una modernización de las prácticas democráticas. En primer lugar, los temas emotivos sobre los que se celebran referéndums dañan la reputación de Suiza como país estable y amistoso a nivel internacional. Lamentablemente, existe la idea errónea de que estos referéndums son folclore sin importancia o incluso un método útil para abordar problemas locales. En realidad, algunos de los temas tratados en los referendos han causado un daño a largo plazo a la economía suiza, de forma similar a como la retórica extrema de Donald Trump ha perjudicado la reputación internacional de Estados Unidos. Espero que esto aclare la situación, ya que puede parecer diferente dentro de Suiza que desde el extranjero. En segundo lugar, existe un exceso de regulaciones locales y de posibilidades de protestar contra los proyectos de infraestructura y retrasarlos o bloquearlos. Si todos se obstaculizan mutuamente, el cambio neto en la libertad es nulo. Además, si se retrasan proyectos de infraestructura importantes, como empresas, viviendas y transporte, el cambio neto en la libertad es negativo.

Thank you for your interest in my humble opinion. ____Regarding your concerns about democracy: economic modernization generally does not threaten democracy. In particular, Swiss societies 30 or 50 years ago was considerably more open to practical change within the same democratic frameworks. However, I see two areas where Swiss future may require democratic practices to be modernized. First, the emotive topics of referendums damage Switzerland's reputation for stability and international friendliness. Unfortunately, there's a misconception that these referendums are unimportant folklore or a even useful method for raising local issues. In reality, some topics addressed in referendums caused a long term damage to economy of Switzerland, similar to the negative impact of extreme rhetoric of Donald Trump on the US international image. I hope this clarifies the situation, as it may appear different from within Switzerland than it does from abroad. Second, there is an excessive level of local regulation and opportunities to protest and delay or block infrastructural developments. When everybody obstructs everybody, the net change of freedom becomes zero. When tin addition here is a delay of essential infrastructure projects like businesses, housing, and transport, the net change of freedom becomes negative.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de EN.
@Giannis Mavris

Como convencido partidario de Suiza, yo también estoy bastante preocupado. Creo que hay un 60 % de probabilidades de que la sociedad suiza se resista a los cambios necesarios y, por ello, pierda terreno frente a otros países.

As a staunch Swiss supporter, I'm also rather concerned. I believe there's a 60% chance that Swiss society will resist the necessary changes, and end up losing ground to other countries.

Giannis Mavris
Giannis Mavris SWI SWISSINFO.CH
El siguiente comentario ha sido traducido automáticamente de DE.
@Jorg Hiker

Muchas ideas interesantes, ¡muchas gracias! En última instancia, las decisiones políticas siempre suponen un equilibrio entre diferentes intereses: el desarrollo económico no tiene la misma importancia para todos, algunos prefieren conservar ciertas peculiaridades políticas o culturales, aunque no tengan mucho sentido desde el punto de vista económico. Es parte de su propia identidad. A esto se suma el elemento demográfico: cuanto mayor es la edad media de la población, mayor es la disposición a mantener el statu quo. Y eso es algo difícil de resolver (si es que realmente se considera un «problema»).

Viele interessante Gedanken, vielen Dank! Letztlich sind politische Entscheide immer ein Balancieren unterschiedlicher Interessen: Wirtschaftliche Entwicklung ist nicht für alle gleich wichtig, manche wollen lieber gewisse politische oder kulturelle Eigenheiten behalten, auch wenn wirtschaftlich wenig Sinn machen. Das ist halt Teil der eigenen Identität. Dazu kommt das demografische Element: Je älter die Durchschnittsbevölkerung, desto höher die Bereitschaft für die Erhaltung des status quo. Und das lässt sich kaum lösen (wenn man es denn wirklich als "Problem" sieht).

