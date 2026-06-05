Guterres defiende que las negociaciones directas entre Zelenski y Putin son «esenciales»

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Naciones Unidas, 5 jun (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, defiende que las negociaciones directas que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra son «esenciales».

Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que fue preguntado por la oferta de Zelenski después de que Putin considerara que no tiene sentido reunirse con su homólogo.

«En cualquier contexto y en cualquier conflicto, las negociaciones directas, basadas en los fundamentos adecuados y en condiciones de igualdad, son fundamentales para resolver el conflicto», declaró Dujarric.

Zelenski propuso un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra en una carta abierta que publicó este jueves en sus redes sociales.

«Usted puede terminar su guerra», dijo Zelenski en la misiva, donde avanzó que en las conversaciones deberían participar la Unión Europea y Estados Unidos y celebrarse en un tercer país, como Suiza o alguna nación árabe.

El líder ruso, por su parte, rechazó la invitación del ucraniano y aseguró que su intención no es «crear las condiciones» para que tenga lugar un cara a cara entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo «imposible».

«Por ahora, no le veo sentido», dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de «grosero» el estilo epistolar elegido por Zelenski.

Preguntado por el papel que ocuparía la ONU si estas conversaciones se llevaran a cabo, Dujarric afirmó que la organización «siempre» estará para apoyar a las partes «con el fin de alcanzar un alto el fuego justo, integral y sostenible, así como el fin del conflicto».

«Siempre hemos estado dispuestos a hacer todo lo que podamos para poner fin a este conflicto», añadió.

La última vez que ambos países negociaron, aunque de forma indirecta, fue a mediados de febrero de 2026, con la mediación de Estados Unidos, unas semanas antes de que entrara en guerra con Irán. EFE

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