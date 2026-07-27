Guterres pide apoyo para Siria en la primera visita de un jefe de la ONU desde 2009

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el sábado poner fin a las violaciones cometidas por Israel en Siria e instó a la comunidad internacional a respaldar la transición en el país, tras más de 13 años de guerra civil.

Guterres es el primer jefe de Naciones Unidas en visitar Siria después del derrocamiento a finales de 2024 del expresidente Bashar al Asad por una coalición de rebeldes islamistas.

Su predecesor Ban Ki-moon había visitado el país en 2009, dos años antes del comienzo de la guerra civil en la que murieron más de medio millón de personas.

«Subrayamos la importancia de respetar plenamente la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria», declaró Guterres en una conferencia de prensa.

«Lo que está sucediendo en la región alrededor de los Altos del Golán es totalmente inaceptable», afirmó al recordar que esta meseta, ocupada por Israel desde 1974, es «territorio sirio».

A su lado, el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asad al Shaibani, exigió una «retirada inmediata e incondicional» del sector al que avanzaron las fuerzas israelíes tras la caída de Al Asad.

Israel envió entonces tropas a la zona de amortiguamiento patrullada por la ONU en los Altos del Golán y ha llevado a cabo incursiones en territorio sirio. Las autoridades israelíes dicen que quieren mantener fuerzas en una «zona de seguridad» en el sur de Siria y un área desmilitarizada más extensa.

Pese a estas tensiones, Israel y Siria han mantenido varias rondas de negociaciones directas y han acordado establecer un mecanismo de intercambio de inteligencia.

Guterres insistió en que la ONU apoyaba a Siria en un momento «crucial».

«Estamos listos para apoyar su transición política, incluyendo sus esfuerzos por garantizar la justicia de transición, redactar una constitución permanente y celebrar elecciones libres y justas», aseguró.

Según medios estatales, el diplomático se reunió con el presidente Ahmed al Shara después de visitar la Ciudad Vieja de Damasco.

Desde que Shara asumió el poder en diciembre de 2024, la comunidad internacional ha instado a las nuevas autoridades islamistas a establecer un sistema de gobernanza que incluya a todos los componentes de la sociedad multiétnica y multiconfesional de Siria.

El jefe de la ONU también visitó a una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU estacionada en la sureña meseta de los Altos del Golán, parte de la cual fue anexada unilateralmente por Israel en 1981.

La guerra en Siria destrozó la infraestructura del país y obligó a millones de personas a huir.

Desde el derrocamiento de Asad, alrededor de 1,9 millones de personas desplazadas internamente y 1,7 millones de refugiados en el extranjero han regresado, según la ONU.

Sigue habiendo alrededor de 5,5 millones de desplazados internos y otros seis millones en el extranjero.

Muchos sirios viven en la pobreza, y se estima que 15,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

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