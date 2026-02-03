Guterres pide respetar derechos de los palestinos y actuar para lograr «una paz duradera»

2 minutos

Naciones Unidas, 3 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este lunes a la comunidad internacional a que garantice plenamente los derechos del pueblo palestino, incluyendo su derecho a la autodeterminación, y urgió a «actuar con claridad» para lograr «una paz duradera».

Guterres señaló en la apertura del Comité sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, órgano que funciona bajo la Asamblea General, que la única ruta viable hacia la paz es la solución de dos Estados «con Israel y un Estado palestino soberano, democrático y contiguo, incluyendo Gaza como parte integral y Jerusalén como capital de ambos dentro de las fronteras de 1967».

En ese sentido, mostró su apoyo a la Alianza Global por la Solución de Dos Estados, iniciativa lanzada en septiembre de 2024 que ofrece un marco para avanzar hacia un Estado palestino independiente y viable junto a Israel.

«Es hora de actuar, para que los derechos inalienables del pueblo palestino se respeten y se alcance una paz justa y duradera», dijo.

Al margen, el diplomático portugués afirmó que la situación en Gaza es «peligrosamente frágil» tras el alto el fuego alcanzado el pasado octubre y denunció la muerte de «más 500 palestinos» desde entonces.

Así, instó a todas las partes a «cumplir plenamente» ese acuerdo y a «ejercer la máxima contención», tras los ataques del Ejército israelí que han provocado la muerte de más de medio millar de palestinos y la destrucción de infraestructuras vitales, según las autoridades gazatíes.

Asimismo, el máximo jefe de la ONU pidió facilidades para el paso «rápido y sin restricciones» de la ayuda humanitaria a gran escala, incluyendo el paso fronterizo de Rafah, y denunció la suspensión de ONG internacionales como «un obstáculo a la asistencia básica» de la población.

Por otra parte, reiteró su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y condenó las leyes israelíes que «dificultan su labor», así como las demoliciones de instalaciones de la agencia en Jerusalén Este.

«Las instalaciones de la ONU son inviolables y deben ser respetadas», subrayó.

Sobre Cisjordania, Guterres denunció la expansión de «asentamientos ilegales, demoliciones, desplazamientos y violencia de colonos», que en 2025 provocaron el desplazamiento de más de 37.000 palestinos. EFE

jco/asg/rod

(vídeo)