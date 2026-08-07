Hallan muertos en su casa a abuelos del sospechoso de un tiroteo en escuela de Tailandia

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Nonthaburi (Tailandia), 7 ago (EFE).- Las autoridades tailandesas hallaron muertos en su vivienda al abuelo y la abuela del sospechoso del tiroteo este viernes en una escuela de secundaria al norte de Bangkok, quien se quitó la vida en el incidente, que se presume que podría haber empezado en casa, según las primeras investigaciones.

La Policía tailandesa informó de que siete personas murieron en el tiroteo, entre ellas el sospechoso, tres profesores y tres estudiantes, y otras 15 han resultado heridas. Por su parte, el Ministerio de Interior habla de «cinco fallecidos, sin contar al (presunto) perpetrador», en cifras que podrían variar.

La información inicial indica que el arma de fuego empleada en el tiroteo era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor, dijo en el lugar del suceso el viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, ante los medios de comunicación. EFE

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(foto)(vídeo)