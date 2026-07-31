Hallan restos de cianuro en algunos de los 15 elefantes muertos en el sur de Kenia

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Nairobi, 31 jul (EFE).- Un informe preliminar de laboratorio reveló la presencia de un pesticida con componentes de cianuro en algunos de los 15 elefantes hallados muertos en el ecosistema de Amboseli, en el sur de Kenia, en cuyos estómagos también se encontraron restos de tomates durante las necropsias, confirmaron este viernes a EFE fuentes del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS).

El hallazgo de los tomates en el aparato digestivo de los paquidermos orienta las investigaciones hacia una posible exposición a productos químicos agrícolas o un caso de envenenamiento vinculado al conflicto entre la fauna salvaje y las comunidades locales, mientras las autoridades avanzan en los análisis para determinar la concentración exacta del tóxico.

El KWS investiga la muerte de quince elefantes entre el 24 de junio y el 24 de julio en el Parque Nacional de Amboseli, el Santuario de Kimana y el área de Kuku Ranch, lo que afectó principalmente a hembras adultas y a sus crías, además de a un macho adulto.

Según detalló la institución, diez de los ejemplares examinados mostraron síntomas idénticos de parálisis parcial que les impidieron ponerse en pie antes de morir en un lapso de uno a dos días. En los cinco casos restantes no fue posible determinar la causa del deceso debido al avanzado estado de descomposición de los cadáveres.

Ante la alerta, el organismo movilizó a un equipo veterinario con expertos de Nairobi, Tsavo y Amboseli para realizar muestras patológicas en colaboración con la Universidad de Nairobi, al tiempo que evalúa fuentes de agua y otros posibles contaminantes ambientales para confirmar si la manada estuvo expuesta a una fuente común.

El KWS reiteró que no hay evidencia de que el incidente represente un riesgo para la salud humana ni de que la condición sea transmisible e informó de que mantiene intensificada la vigilancia de las poblaciones de elefantes en todo el ecosistema mientras concluyen las investigaciones. EFE

aam/acm