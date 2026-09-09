Harald V de Noruega recibe sepultura en el Castillo de Akershus en una ceremonia privada

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Oslo, 9 sep (EFE).- Harald V de Noruega fue enterrado este miércoles en una ceremonia privada en la que se le dio sepultura en el Mausoleo Real del Castillo de Akershus de Oslo con la participación de autoridades noruegas, representantes de monarquías europeas y jefes de Estado.

Tras la ceremonia privada, que duró aproximadamente una hora, las banderas del país, a media asta desde el fallecimiento del monarca a los 89 años el pasado 28 de agosto, y que decoraban hoy el centro de Oslo por el funeral en la catedral de la capital noruega, volvieron a ser izadas al ritmo de una doble salva real (dos veces 21 disparos). EFE

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(foto)(vídeo)