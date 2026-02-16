Herediano se queda con liderato y Alajuelense no carbura

1 minuto

San José, 15 feb (EFE).- Herediano tomó este domingo el liderato del Torneo Clausura costarricense tras vencer por 1-0 a Cartaginés mientras que el actual campeón sigue sin encontrar la regularidad ni los resultados.

El técnico de los heredianos, el argentino José Antonio Giacone, ganó la partida por la primera posición al entrenador guatemalteco Amarini Villatoro de Cartaginés. Suma 16 puntos y amplió la ventaja.

El gol a tan solo 53 segundos, del joven centrocampista Daniel González, fue suficiente para que los rojiamarillos se llevaran el triunfo tras un encuentro parejo, en donde los cartagineses también generaron peligro y estuvieron cerca de empatar, pero el arquero Danny Carvajal dejó sin opciones a los visitantes.

Sporting dio la sorpresa al vencer por 1-2 al campeón Alajuelense, equipo que tras un arranque irregular suma nuevas críticas al caer al quinto lugar con apenas 9 unidades.

La gran figura del juego fue Josimar Méndez, autor de un doblete en la primera parte (ms.13 y 4), que puso en ventaja y desde ese momento complicó las opciones de Alajuelense, dirigido por Óscar Ramírez.

Alajuelense reaccionó en el segundo tiempo con un penal marcado por Ronaldo Cisneros en el minuto 69, pero no les alcanzó para evitar la derrota.

Puntarenas ganó por 1-0 a Pérez Zeledón, Guadalupe perdió por 3-4 ante San Carlos y Liberia cayó por 0-1 frente a Saprissa. EFE

