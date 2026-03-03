Hereu dice que el Gobierno trabaja en evacuar a españoles en la región del Golfo pérsico

3 minutos

Berlín, 3 feb (EFE).- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aseguró este martes en Berlín que el Gobierno de España trabaja para atender a todos los ciudadanos españoles en la región del Golfo pérsico afectados por la guerra con Irán y organizar su evacuación, al tiempo que reiteró la apuesta del Ejecutivo por resolver el conflicto con diplomacia.

En declaraciones a medios españoles en la ITB, la feria internacional del turismo de Berlín, el ministro precisó que todos los servicios de exteriores «están trabajando justamente para cuidar y atender a todos los ciudadanos que están presentes en los diferentes países del Próximo Oriente» y «están planificando la logística».

«Estamos trabajando de manera muy intensa en todos y cada uno de los países para tener cuidado de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas españolas que están en estos momentos sufriendo el efecto de esta guerra y, por tanto, en este sentido, estamos muy encima», garantizó.

Respecto al impacto sobre la industria y el turismo de la escalada bélica en la región, señaló que es pronto para hacer un pronóstico y agregó que dependerá de la duración del conflicto, aunque apuntó a los efectos inminentes como la cancelación de vuelos a nivel internacional, al ser Oriente Próximo un gran nodo de conectividad aérea.

En todo caso, «desde el punto de vista de la política comercial industrial estamos muy encima de todos y cada uno de los sectores industriales, viendo los efectos» para tomar las decisiones pertinentes, agregó.

A corto plazo, indicó, ha habido un efecto sobre el precio del gas y del petróleo, pero el impacto sobre la economía española será limitado gracias a la diversificación en el aprovisionamiento energético, subrayó.

Por otra parte, Hereu reiteró la postura del Gobierno de España en favor de «desescalar rápidamente el conflicto y que las vías diplomáticas sustituyan el lenguaje de las armas» y de defender y respetar los mecanismos de la legislación internacional, con Naciones Unidas como «el gran instrumento» para la resolución de conflictos.

«Por tanto, reiteramos la apuesta por la paz que hacemos aquí y siempre», que en el mundo del turismo, «como valor, es evidente y no tiene ningún condicionamiento», añadió.

Hereu expresó su esperanza de que todos los mercados a nivel internacional y en la región afectada se puedan recuperar lo antes posible y rechazó basar el atractivo turístico de España en los perjuicios que algunos conflictos puedan causar en otras zonas del mundo.

El titular de Industria y Turismo subrayó que uno de los valores de España en el mundo y uno de los muchos factores de su atractivo reside en su seguridad, libertad, tolerancia y respeto a todas las culturas.

Estos valores en alza para definir el atractivo turístico de un país refuerzan el posicionamiento turístico de España, «pero siempre en positivo, nunca contraponiendo nuestra realidad a otras zonas del mundo», afirmó. EFE

