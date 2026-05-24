The Swiss voice in the world since 1935

Herzog critica los «actos brutales» contra detenidos tras las humillaciones a la Flotilla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 24 may (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, criticó los «actos brutales» contra detenidos en Israel por parte de «un puñado de personas» que creen que los arrestados «no tienen ningún derecho humano», tras las imágenes de humillaciones y maltrato a los activistas de la Flotilla Global Sumud difundidas por el ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

En un contundente discurso este domingo, en el que también calificó de «turba sin ley» a los colonos violentos de Cisjordania ocupada, Herzog afirmó que «está prohibido abusar de los detenidos, por muy despreciables que sean», así como «tomarse la justicia por su mano». EFE

mt/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR