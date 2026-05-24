Herzog critica los «actos brutales» contra detenidos tras las humillaciones a la Flotilla

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Jerusalén, 24 may (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, criticó los «actos brutales» contra detenidos en Israel por parte de «un puñado de personas» que creen que los arrestados «no tienen ningún derecho humano», tras las imágenes de humillaciones y maltrato a los activistas de la Flotilla Global Sumud difundidas por el ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

En un contundente discurso este domingo, en el que también calificó de «turba sin ley» a los colonos violentos de Cisjordania ocupada, Herzog afirmó que «está prohibido abusar de los detenidos, por muy despreciables que sean», así como «tomarse la justicia por su mano». EFE

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