Hijo de Guanipa confirma arresto domiciliario del opositor en Venezuela

(Actualiza con declaraciones del hijo del exdiputado)

Caracas/Maracaibo, 10 feb (EFE).- El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa se encuentra en arresto domiciliario en su residencia en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), luego de ser detenido el domingo, horas después de su excarcelación, informó este martes su hijo, Ramón Guanipa.

«Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos», afirmó el hijo del dirigente en un mensaje en X, un día después de que la Fiscalía confirmara su nueva detención y señalara que había solicitado una medida de arresto domiciliario para Guanipa.

Asimismo, agradeció al Gobierno de Estados Unidos «por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos».

En declaraciones a la prensa en Maracaibo, Ramón Guanipa indicó que el dirigente tiene un grillete electrónico y medidas cautelares más estrictas, incluyendo la prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales.

Además, indicó que hay dos funcionarios policiales en las afueras de la residencia.

Aunque reconoció que le alegra reencontrarse con su padre, Ramón Guanipa insistió en que hubo una «injusticia», porque reiteró que no incumplió ninguna medida cautelar y ahora «tiene todavía menos libertades».

Agregó que la familia no recibió ninguna notificación sobre el traslado a Maracaibo, sino que se enteraron cuando llegaron los policías a la vivienda.

Según indicó, desde la segunda detención del dirigente estuvo en contacto con el senador estadounidense Rick Scott, quien había cuestionado en X la captura de Guanipa.

Con anterioridad, el hijo del opositor había exigido una prueba de vida y la liberación inmediata del dirigente, después de pasar más de 24 horas sin conocer su paradero.

Guanipa, también colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero «con la verdad», y dijo que Venezuela «tiene derecho a ser un país libre».

Sin embargo, durante la noche se informó que fue detenido por «hombres no identificados» que interceptaron su vehículo.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, informó el lunes de que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.

Esto ocurre en medio del proceso de consulta pública del proyecto de ley de amnistía, impulsado por el Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, que debe someterlo a un segundo debate para que quede sancionado como ley.EFE

