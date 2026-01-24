Hijo de la primera ministra nipona acaba con sus aspiraciones parlamentarias tras críticas

Tokio, 24 ene (EFE).- Ken Yamamoto, hijo adoptivo de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, puso fin este sábado a sus aspiraciones de lograr un escaño en la Cámara Baja del Parlamento del país asiático en las elecciones anticipadas del 8 de febrero, retirando su candidatura entre críticas por nepotismo.

«Las críticas a la sucesión hereditaria son inevitables y, considerando el impacto en el partido en su conjunto, pensé que era mejor posponer la nominación», dijo en una rueda de prensa Yamamoto, de 41 años y miembro de la asamblea de la prefectura de Fukui, según declaraciones recogidas por el diario japonés Yomiuri Shimbun.

El político había hecho públicas sus intenciones de presentarse a los comicios anticipados, convocados por Takaichi para tratar de traducir su popularidad en escaños y mejorar la frágil posición del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en Cámara Baja de la Dieta (el Parlamento nipón).

El hasta hoy aspirante a parlamentario, sin embargo, es uno de los tres hijos del político Taku Yamamoto, casado con Takaichi, quien adoptó a los descendientes de Taku procedentes de un matrimonio anterior.

Los vínculos parentales de Yamamoto generaron críticas, hasta el punto de que el PLD le negó su apoyo como candidato el pasado jueves. El político anunció ayer que se presentaría de forma independiente a los comicios del 8 de febrero, pero reculó hoy.

«Me he dado cuenta gradualmente de que mi presencia estaba frenando el avance del partido, y por eso tomé esta decisión. Solo puedo decir que estoy frustrado», precisó hoy.

El PLD cuenta actualmente con tan solo 199 de los 465 escaños en la Cámara Baja (la más importante de las dos que forman el Parlamento), y junto con los 34 de los que dispone su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), ambos suman una estrechísima mayoría de un escaño. La coalición gobernante está en minoría en la Cámara Alta.

Takaichi aspira a lograr una mayoría simple de al menos 233 escaños, pero se enfrenta a la recién creada Alianza Reformista Centrista del opositor Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, socio de coalición del PLD desde hacía más de veinte años y que rompió con el partido gobernante tras la elección de Takaichi como líder. EFE

