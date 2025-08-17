Hijo de opositor boliviano Luis Fernando Camacho alerta posible «atentado» contra su padre

2 minutos

La Paz, 17 ago (EFE).- El hijo del opositor boliviano y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este domingo un posible atentado que pondría en riesgo la vida de su padre en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, donde permanece recluido desde hace dos años por el caso ‘golpe de Estado I’.

«Hemos ratificado la denuncia de un posible atentado en contra de mi padre (…) tomamos conocimiento de que había indicios de un motín dentro de Chonchocoro pasadas las elecciones, es decir que la vida de mi padre corre peligro», aseguró a los medios Luis Fernando Camacho Parada.

El hijo del gobernador de Santa Cruz, que fue suspendido de su cargo por estar en prisión, contó que algunas personas de confianza le informaron que la hija del expresidente Evo Morales (2006-2019) se reunión en Chonchocoro «con siete personas» y luego le entregaron a su padre «un chaleco antibalas y un casco».

«Estoy cumpliendo con mi deber de hijo de informar a la población y alertar de que no estamos en un Estado de derecho, si estas acciones siguen», advirtió Camacho Parada.

Camacho no está habilitado para votar porque desde que fue detenido en Santa Cruz, hace dos años, no pudo cambiar su domicilio electoral, tomando en cuenta que la ley boliviana permite que los privados de libertad ejerzan su derecho al voto.

Camacho, líder de la alianza Creemos, es parte del mayor bloque opositor Unidad que va a las elecciones generales con el empresario Samuel Doria Medina como candidato a la Presidencia.

El hijo del opositor acompañó esta jornada a Doria Medina a diferentes centro de votación durante una visita de horas que hizo el candidato en la región de Santa Cruz, que es la más poblada del país y el motor económico, después de emitir su voto en La Paz.

El gobernador suspendido, quien en 2019 fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, protagonizó varias de las movilizaciones que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) en medio de denuncias de un fraude electoral tras los anulados comicios de ese año.

El 29 de diciembre de 2022 fue detenido, mientras cumplía sus funciones de gobernador, durante un cuestionado operativo en el que fue trasladado de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, en el occidente del país, a raíz de los hechos de 2019 por el que se le acusa en el caso llamado ‘golpe de Estado I’.

Después la Fiscalía boliviana le abrió una serie de procesos que hasta ahora son investigados mientras Camacho permanece encarcelado. EFE

