Hincha de Colo Colo muere tras caer del techo del estadio Monumental en partido con la U

Santiago de Chile, 31 ago (EFE).- Un hincha del chileno Colo Colo falleció tras caer del techo de estadio Monumental mientras se jugaba el clásico del fútbol nacional contra Universidad de Chile, informaron este domingo las autoridades del país.

Las primeras informaciones apuntan a que el fanático cayó desde el techo del recinto tras intentar cambiarse irregularmente de tribuna, resultando con múltiples fracturas.

Según la prensa local, se trata de un hombre de 39 años que, producto de sus graves lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital de La Florida, donde falleció.

Mientras el partido entre el conjunto albo y los universitarios sigue su desarrollo, al lugar de los hechos habría llegado personal de la Fiscalía Oriente y efectivos policiales para realizar las diligencias y esclarecer el caso.

Colo Colo y el fútbol chileno han lamentado la muerte de cuatro hinchas albos en lo que va del año: a comienzos de abril, dos aficionados murieron a las afueras del estadio Monumental de Santiago en un confuso incidente entre hinchas y autoridades policiales antes del partido por la Copa Libertadores ante el Fortaleza brasileño.

Un día antes de su centenario, a mediados de abril, el club informó la muerte a los 90 años de su icónica hincha apodada ‘María Colo Colo’, lo que sumado a la trágica muerte de los dos jóvenes terminó por cancelar los festejos del club más popular de país sudamericano. EFE

