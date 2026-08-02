Holcim vende a la china Huaxin sus operaciones en Filipinas por 700 millones de euros

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Ginebra, 2 ago (EFE).- La multinacional suiza Holcim, una de las mayores productoras mundiales de cemento y otros materiales de construcción, anunció este domingo la venta de su negocio en Filipinas a la china Huaxin Building Materials por 807 millones de dólares (700 millones de euros).

La operación, pendiente de ser aprobada por las autoridades reguladoras pertinentes, contempla inicialmente la venta de una participación del 67,6 % por 527 millones de dólares (456 millones de euros).

Tras ello se prevé una venta a la firma china del resto de las acciones de Holcim, aproximadamente el 31 %, en un plazo de entre tres y cinco años, garantizada por un precio mínimo de 280 millones de dólares (242 millones de euros).

Se espera que la venta de la participación mayoritaria se complete en el primer semestre de 2027.

La operación se anuncia dos días después de que Holcim reportara unos beneficios de 913 millones de francos (982 millones de euros, 11.30 millones de dólares) en la primera mitad de año, un aumento interanual del 0,5 %.

Holcim completó en la primera mitad de año seis adquisiciones, entre ellas la de Xella, que opera en 22 mercados europeos, así como una participación mayoritaria en la peruana Cementos Pacasmayo, mientras que vendió sus operaciones en Líbano y Chipre. EFE

abc/alf