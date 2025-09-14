The Swiss voice in the world since 1935

Hombres armados atacan camiones de combustible en el oeste de Mali

Bamako, 14 sep (EFE).- Un grupo de hombres armados no identificados incendiaron un convoy de camiones cisterna en la carretera de Kayes, informaron este domingo fuentes de transportistas y electos de esa región del suroeste de Mali.

Según las mismas fuentes, varios de estos camiones cisterna fueron incendiados en la carretera entre Lakamané y Kayes a pesar del dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas Malienses que escoltaban el convoy.

Las fuentes no informaron de víctimas tras este incidente.

El Ejército maliense empezó recientemente a escoltar los camiones cisterna con productos petroleros procedentes de Senegal en un contexto de amenazas lanzadas por terroristas afiliados a Al Qaeda de bloquear la importación de combustible de países vecinos.

Gobernado por una junta militar golpista desde 2020, Mali continúa sumido en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto al Estado Islámico (EI) como a Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil. EFE

