The Swiss voice in the world since 1935

Hombres armados matan en Nigeria a ocho paramilitares y un civil y secuestran a un chino

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nairobi, 7 sep (EFE).- Individuos armados asesinaron el pasado viernes en el estado de Edo, en el sur de Nigeria, a ocho miembros del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC, en inglés) y a un conductor civil, al tiempo que secuestraron a un ciudadano chino, informó esa agencia paramilitar del Gobierno nigeriano.

En un comunicado que recogen este domingo medios locales, el NSDC señaló que el ataque ocurrió alrededor de las 22:30 hora local (21:30 GMT) en el eje Okpella-Agenebode, en el área de gobierno local de Etsako Este.

«Hombres armados tendieron una emboscada al convoy de un ciudadano chino de la Compañía de Cementos BUA, en Okpella, lo que provocó la trágica muerte de ocho (8) miembros del NSCDC adscritos al Departamento de Activos Nacionales Críticos e Infraestructura (CNAI), junto con un conductor civil», explicó.

«Un total de doce (12) personas se encontraban de servicio de escolta en el momento del ataque. Lamentablemente, el ciudadano chino fue secuestrado durante el incidente», indicó el NSDC, al precisar que tres personas también resultaron heridas.

«Hacemos un llamado a la población a mantener la calma mientras el Cuerpo, en colaboración con las agencias de seguridad afines, intensifica los esfuerzos para rescatar a la víctima secuestrada y llevar ante la justicia a los autores de este atroz crimen», añadió.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo del centro y noroeste del país, sufren ataques incesantes por parte de bandidos, término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, a las que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

Los ataques se suceden pese a las reiteradas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano.

A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés). EFE

pa/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR