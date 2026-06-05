Honduras refuerza lazos con Brasil y Colombia con el nombramiento de nuevas embajadoras

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Tegucigalpa, 5 jun (EFE).- Honduras designó este viernes a Jacqueline Foglia como nueva embajadora en Colombia y a Kay Elizabeth Gaek en Brasil, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambas diplomáticas tomaron posesión de sus cargos ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, según un comunicado de la Cancillería, en el que se detalló que Foglia se comprometió a dar continuidad al fortalecimiento de los lazos bilaterales y de cooperación con Colombia.

Foglia cuenta con una destacada trayectoria en los ámbitos institucional y financiero, y se desempeñó como agregada de Defensa adjunta en la Embajada de Honduras en Washington.

Además, posee experiencia en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Recientemente, la diplomática ejerció como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) de Honduras, posición desde la cual lideró diversas iniciativas enfocadas en la promoción y facilitación de la inversión nacional y extranjera, señaló el comunicado.

Por su parte, la nueva embajadora en Brasil posee una sólida formación en el servicio exterior y el ámbito jurídico, donde destaca su labor previa como asesora legal en la Embajada de Honduras en Estados Unidos.

La experiencia de Gaek incluye también funciones en la sede de la Cancillería hondureña, así como los cargos de segunda secretaria en la delegación diplomática en Washington y de tercera secretaria en la Misión Permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza).

La Cancillería hondureña subrayó que ambas funcionarias asumen sus respectivos cargos respaldadas por una amplia experiencia en política exterior, asuntos económicos, promoción de inversiones y fortalecimiento institucional. EFE

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