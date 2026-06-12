Honduras registra su primer contagio local de sarampión en casi tres décadas

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Tegucigalpa, 12 jun (EFE).- Honduras confirmó este viernes el primer contagio por transmisión local de sarampión en 29 años, en una mujer de 25 años de edad que tuvo contacto directo con uno de los únicos cuatro casos importados detectados previamente en el país centroamericano.

La paciente está en aislamiento y vigilancia médica en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, y se rastrea a sus contactos para contener una posible cadena de contagios, detalló el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía.

El funcionario precisó que la paciente pudo haber recibido una vacuna de respuesta rápida dentro de las primeras 72 horas posteriores a la exposición al virus, pero rechazó la inmunización.

La Secretaría de Salud (Sesal) subrayó que este contagio representa la primera transmisión local de sarampión desde que Honduras fue declarada libre de la enfermedad en 1997.

Los cuatro casos previos correspondían a ciudadanos hondureños que contrajeron el virus en Guatemala.

Para contener el avance de la enfermedad -que puede derivar en complicaciones graves como ceguera permanente, trastornos neurológicos o la muerte-, el Gobierno hondureño ordenó el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios y la inmunización del personal médico.

La Secretaría de Salud reforzó el llamado a la población a vacunarse y completar los esquemas de inmunización, especialmente en los grupos de mayor riesgo, y anunció la extensión de la campaña nacional de vacunación hasta el próximo 30 de junio.

La medida en mención obedece a que el país aún no alcanza la cobertura óptima del 95 %, por la «apatía y desinterés» de la población, según las autoridades sanitarias.

Los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de 2026 se confirmaron 20.521 casos de sarampión y veinticinco fallecimientos en dieciséis países y un territorio de las Américas, una cifra que cuadruplica la registrada en el mismo período de 2025. EFE

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