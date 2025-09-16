Hong Kong anuncia medidas para proteger a parejas homosexuales tras veto legislativo

3 minutos

Hong Kong, 16 sep (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este martes que las autoridades explorarán soluciones administrativas para garantizar los derechos de las parejas homosexuales, tras el rechazo en el Consejo Legislativo (LegCo) de un proyecto de ley destinado a reconocer legalmente las uniones del mismo sexo registradas en el extranjero.

Durante una comparecencia ante los medios antes de la reunión del Consejo Ejecutivo (ExCo), Lee defendió la independencia del sistema legislativo, reformado en 2021 para incluir solo a «patriotas», después de que 71 de los 87 legisladores vetaran el pasado 10 de septiembre el proyecto de Registro de Uniones Homosexuales.

Esta decisión marcó la primera ocasión en que los parlamentarios, leales a Pekín, bloquearon una iniciativa gubernamental desde la reestructuración electoral.

Lee enfatizó que, según la Ley Básica, el único matrimonio reconocido en la ciudad semiautónoma es el heterosexual, un precepto que, aseguró, «permanece inalterado y no se modificará».

No obstante, señaló que buscarán mecanismos administrativos para proteger derechos clave de las parejas del mismo sexo, como los relacionados con el acceso a servicios médicos y la gestión de propiedades.

El proyecto rechazado, presentado en julio, respondía a un fallo del Tribunal de Apelación Final (CFA) de 2023, que ordenó al gobierno establecer antes del 27 de octubre un marco legal para garantizar «derechos esenciales» a las uniones homosexuales.

Cabe recordar que Lee respaldó el proyecto de ley en julio, a pesar de la oposición de la legislatura de la ciudad, afirmando que violar la sentencia del tribunal supremo “tendrá graves consecuencias”.

La propuesta habría permitido registrar en el territorio uniones o matrimonios homosexuales válidos en jurisdicciones extranjeras, otorgando beneficios legales específicos.

El líder hongkonés destacó hoy que el proceso refleja el cumplimiento del estado de derecho, con los poderes judicial, ejecutivo y legislativo desempeñando sus roles adecuadamente.

Además, refutó las acusaciones de que el LegCo actúa como un mero «aval automático» del gobierno, calificándolas de «injustas» y subrayando que se votó conforme a las convicciones de los legisladores y las de sus electores, una postura respaldada por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de Pekín, que afirmó que el veto evidencia la autonomía legislativa.

Organizaciones proderechos LGBTQ o Amnistía Internacional expresaron indignación por el rechazo del proyecto.

El activista Jimmy Sham, cuya lucha legal derivó en el fallo del CFA, afirmó que la decisión del LegCo proyecta una imagen de que Hong Kong «desatiende el espíritu del estado de derecho».

Asimismo, colectivos como Hong Kong Marriage Equality y Rainbow Action criticaron la «falta de compromiso» del legislativo con la igualdad, acusándolo de priorizar valores tradicionales sobre los derechos humanos. Advirtieron que el veto perpetúa la discriminación y deja a las parejas homosexuales en un limbo legal.

El experto jurídico Albert Chen señaló al rotativo local HKFP que, tras el rechazo, se «han agotado sus esfuerzos inmediatos» para cumplir con el mandato del CFA.

Con el plazo judicial acercándose, la urbe enfrenta el reto de diseñar medidas que satisfagan las exigencias de igualdad en un contexto de profundas divisiones sociales. EFE

gbm/alf