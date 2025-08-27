HRW denuncia «graves violaciones» de derechos humanos contra migrantes en Mauritania

2 minutos

Rabat, 27 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad mauritanas cometieron «graves violaciones» de derechos humanos desde 2020 hasta principios de 2025 contra migrantes y solicitantes de asilo, según reveló este miércoles Human Rights Watch (HRW).

En un informe, HRW detalla torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, acoso sexual, extorsión y expulsiones sumarias en operativos fronterizos y de control migratorio perpetrados contra personas procedentes principalmente de África Occidental y Central, y que pretendían llegar a las islas Canarias (España) por vía marítima.

El escrito acusa a la Policía, la Guardia Costera, la Marina, la Gendarmería y el Ejército de Mauritania de perpetrar estos abusos.

Asimismo, critica el respaldo de la Unión Europea (EU) y España a la externalización del control migratorio en Mauritania, que según HRW ha agravado estos abusos.

La ONG documenta violaciones por parte de las fuerzas de seguridad mauritanas entre 2020 y 2025 contra 77 personas migrantes y solicitantes de asilo, entre ellos hombres, mujeres y menores.

«Durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio violando los derechos de personas migrantes», señaló la investigadora sobre derechos de los refugiados y migrantes de HRW Lauren Seibert, con motivo de la publicación del informe.

Sin embargo, Seibert apuntó que recientes compromisos del Gobierno mauritano podrían mejorar la protección y el respeto a los derechos de estas personas.

Entre 2020 y 2025, HRW entrevistó a cientos de personas en diferentes países africanos, incluidas víctimas, testigos y funcionarios gubernamentales, entre otros, y documentó casos de expulsiones sin proceso legal hacia zonas peligrosas como Mali, así como detenciones en condiciones inhumanas.

En 2024, Mauritania firmó un acuerdo migratorio con la UE por 210 millones de euros para reducir la migración irregular, mientras España incrementó su apoyo bilateral.

HRW urge a Mauritania a poner fin a las expulsiones colectivas y abusos, y pidió a la UE y España priorizar la protección de derechos humanos en su cooperación migratoria.

En 2024, un récord de 46.843 personas llegaron en barco a las islas Canarias, en España, por la denominada ‘ruta atlántica’, y en la primera mitad de 2025, ya se habían registrado unas 11.500, precisa HRW en su informe. EFE

ms/jac