Hyundai y su sindicato retoman negociaciones salariales tras paros en Corea del Sur

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Seúl, 18 ago (EFE).- El principal fabricante de vehículos surcoreano, Hyundai Motor, y su sindicato retoman este martes sus negociaciones salariales tras tres paros parciales realizados la semana pasada, después de que las huelgas celebradas el mes pasado impactaran negativamente las ventas de la empresa en unos 1.270 millones de dólares, según estimaciones.

Los primeros diálogos desde el 8 de julio, que además de demandas salariales buscan garantías al empleo frente a la futura introducción de robots en las fábricas de Hyundai, comienzan a las 14:00 hora local (5:00 GMT), después de que el viernes pasado la dirección y el sindicato acordaran volver a la mesa de negociaciones, informó la agencia local de noticias Yonhap.

Los trabajadores realizaron paros de cuatro horas por turno el miércoles y el jueves, y de seis horas el viernes de la semana pasada. Originalmente, este martes debía llevarse a cabo otro paro de seis horas, aunque fue suspendido tras el anuncio de reanudación de negociaciones.

En julio, el sindicato, que agrupa a unos 40.000 trabajadores, realizó tres tandas de paros parciales en tres fábricas en Corea del Sur, que habrían supuesto para la firma al menos 1,8 billones de wones (unos 1.270 millones de dólares) en ventas no realizadas, según estimaciones citadas por la agencia surcoreana.

El sindicato reclama una subida mensual de 149.600 wones (105 dólares) y una bonificación ligada al 30 % del beneficio neto de 2025, mientras que, según Yonhap, la empresa ofrece 89.000 wones (63 dólares) más al mes, incentivos adicionales y 15 acciones por trabajador.

Las partes mantienen diferencias sobre salarios, bonificaciones, la ampliación de la edad de jubilación y la reincorporación de trabajadores despedidos durante anteriores conflictos sindicales.

La negociación incluye además demandas sindicales de garantías sobre el empleo y las condiciones laborales ante la futura introducción de inteligencia artificial y robots, una cuestión que el sindicato ha vinculado al futuro uso del humanoide Atlas, desarrollado por Boston Dynamics, filial estadounidense de Hyundai, según un informe del sindicato de trabajadores metalúrgicos (KMWU). EFE

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