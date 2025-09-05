Identificados ya todos los fallecidos de ocho nacionalidades en el accidente de Lisboa
Lisboa, 5 sep (EFE).- Los 16 fallecidos en el accidente del miércoles en el funicular de Gloria en Lisboa han sido ya identificados por las autoridades de Portugal y son de ocho nacionalidades diferentes, entre los que hay portugueses, británicos y canadienses, informó este viernes la Policía Judicial (PJ).
En un comunicado, la PJ precisó que los muertos son cinco portugueses, tres británicos, dos canadienses, dos surcoreanos, un francés, un estadounidense, un suizo y un ucraniano. EFE
