Iglesia de Paraguay pide evitar «simplificar» la guerra de 1864 tras comentarios de Lula

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(Corrige título. Bien: 1864)

Asunción, 3 ago (EFE).- La Iglesia de Paraguay llamó este lunes a evitar las «simplificaciones» al hablar de la conocida como Guerra de la Triple Alianza, en la que este país se enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay entre 1864 y 1870, y después de las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que a finales de julio achacó a la nación guaraní el estallido del conflicto.

«Toda referencia a este episodio exige respeto, prudencia y un sincero compromiso con la verdad histórica, evitando simplificaciones que puedan oscurecer la complejidad de los acontecimientos o herir la sensibilidad de quienes conservan viva la memoria de aquel inmenso sufrimiento», dijo el Arzobispado de Asunción en un comunicado difundido hoy.

De igual forma, la Iglesia paraguaya pidió que este tema sea abordado «mediante los cauces institucionales del diálogo diplomático, expresión de la madurez de nuestros Estados y del respeto mutuo que debe caracterizar las relaciones» entre Brasil y Paraguay, que comparten unos 300 kilómetros de frontera seca y más de 1.300 de límites separados por ríos.

«El diálogo sincero y respetuoso siempre será el camino más fecundo para superar incomprensiones, fortalecer la confianza recíproca y preservar la amistad entre los pueblos», agregó el arzobispado en el comunicado.

El pasado 24 de julio, durante una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de São Paulo, Lula aseguró que a su país le gusta la paz, pero señaló que no pueden «olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil» y desató la Guerra de la Triple Alianza.

Estas declaraciones causaron gran indignación entre diversos sectores paraguayos, que acusaron al mandatario de manipular o falsear los hechos históricos.

Mientras que el pasado viernes, el Gobierno de Paraguay expresó su «desagrado» por las palabras de Lula y entregó una nota al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho.

Por otro lado, la Iglesia paraguaya también llamó en su comunicado a que la memoria de esta guerra que diezmó a Paraguay no «aprisione en el resentimiento» a los ciudadanos de estos países, sino que los inspire a «construir un futuro compartido». EFE

rgc/jrh