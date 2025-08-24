The Swiss voice in the world since 1935

Iglesia mexicana pide atesorar a adultos mayores y rescatarlos del olvido

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- La Iglesia católica mexicana pidió este domingo a la sociedad del país que se atesore a los ancianos y no se les descarte, puesto que en un mundo acelerado “demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados”.

“Vivimos en un mundo acelerado que mide la vida en likes, entregas inmediatas y resultados productivos. En esa lógica, lo que no rinde se descarta. Y en ese descarte, demasiados adultos mayores han quedado invisibles, olvidados, arrinconados”, argumentó la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario ‘Desde la Fe’.

Además, agregó, que en palabras del Papa Francisco (1936-2025): “Los ancianos son un tesoro”, y que este mensaje es una “interpelación”, porque “la forma en que tratamos a nuestros abuelos y a las personas mayores revela, en parte, la calidad moral de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestro corazón”.

Por ello, el órgano católico anunció que, en el marco del Año Jubilar, el próximo 31 de agosto a las 12:00 horas (18:00 GMT) celebrará en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, “una misa especial por los abuelos y todas las personas mayores”.

“Será, sin duda, un bello momento de oración, que no puede quedarse en una fecha. El verdadero homenaje será cotidiano: mirar a los ojos, agradecer, aprender y acompañar”, señaló la institución religiosa del país.

Y es que, recordó, “en México todavía conservamos gestos de cariño hacia los mayores, pero también abundan el maltrato psicológico, la violencia física y verbal, el abandono disfrazado de indiferencia, y una creciente cultura del descarte”.

En ese sentido, la Arquidiócesis enfatizó que el desafío es traducir la gratitud en gestos concretos, como acompañar a esta población “a la consulta médica, respetar sus ritmos, valorar sus consejos, compartir con ellos una comida, abrir espacio a su voz en la familia y en la comunidad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de malos tratos, además esta violencia tiene razón de género en México, donde el 19,2 % de las mujeres de 65 años o más registra haber sufrido algún tipo de violencia. EFE

abz/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR