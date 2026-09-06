Iglesia rusa expone restos de santo medieval para arengar a tropas que combaten en Ucrania

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Moscú, 6 sep (EFE).- La Iglesia Ortodoxa Rusa, que apoya firmemente la guerra desde su comienzo en 2022, expusó este domingo las reliquias del príncipe medieval Dmitri Donskói, canonizado hace cuatro décadas, para arengar a las tropas que combaten en Ucrania.

El arca con los restos fue trasladada este domingo a la principal catedral del ejército ruso, que se encuentra en el parque Patriot de las afueras de la capital, donde podrán rendirle tributo los militares.

Seguidamente, el arca viajará a las zonas ocupadas por las tropas rusas en Ucrania, donde los combatientes podrán acercarse a la reliquia, propuesta que contó con el respaldo desde un principio tanto de la Iglesia como del Kremlin.

Esto tiene lugar justo al día siguiente de que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reuniera después de casi nueve meses de pausa con los emisarios de la Casa Blanca para reavivar el proceso de paz en Ucrania.

Presagio de una pronta victoria

Además, el patriarca Kiril encabezó hoy una procesión por las calles de Moscú, que incluye también parte de los restos bendecidos de Donskói, tras oficiar una misa en el principal templo ortodoxo del país, la Catedral de Cristo Salvador. Miles de fieles participan en el acto, pese a la intensa lluvia en Moscú.

Esos restos, que fueron recuperados en julio pasado durante unas obras de reconstrucción en una catedral del Kremlin, podrán ser admirados por los fieles a partir del lunes en ese mismo templo y por espacio de dos semanas, según adelantó la Iglesia.

«Me encantaría que el hallazgo de las reliquias de Dmitri Donskói se convirtera en presagio de una pronta victoria», dijo Yevgueni Poddubni, conocido periodista y uno de los cabezas de lista del partido del Kremlin con vistas a las elecciones legislativas del 20 de septiembre.

Poddubni, quien asistió a la misa, añadió que Donskói «es un ganador» y uno de los puntales del Estado ruso, y que la recuperación de sus restos fue «milagrosa», según la agencia TASS.

Putin, impresionado

Putin, que informó ayer a los mediadores estadounidenses sobre los éxitos del ejército ruso en el frente, rindió a mediados de agosto tributo al príncipe medieval frente al recuperado sarcófago con sus restos en la Catedral de Arcángel del Kremlin.

«Es un hallazgo único y milagroso. Esto refuerza los cimientos de nuestra historia», dijo entonces Putin, un creyente confeso que fue bautizado a escondidas en tiempos soviéticos.

A Putin le mostraron la reliquia del gran príncipe Dmitri Donskói, conocido por su victoria sobre los mongoles en la batalla de Kulikovo en 1380, a orillas del Don, ante la que se persignó.

«Honestamente, cuando llegué a la iglesia y miré a mi alrededor, no pensé que me causaría una impresión tan profunda. Allí, junto a mí, se encontraban los restos de un santo que jugó un papel crucial en la salvación y el advenimiento de Rusia», explicaría después.

Desde el hallazgo del sarcófago, funcionarios y políticos rusos han aludido a que dicho hecho es simbólico por coincidir con la campaña militar rusa en Ucrania e incluso auguraron que servirá para levantar la moral de los soldados.

Un dudoso milagro

En cambio, la prensa independiente pone en serias dudas el «milagroso» hallazgo, que relacionan con un desesperado intento del Kremlin de unificar a los rusos tras un símbolo histórico-religioso, justo cuando el ejército ruso intenta conquistar todo el Donbás.

Debido a la caída en las encuestas de la popularidad de Putin y del partido del Kremlin por el hartazgo con la guerra -un 59 % de los rusos demanda negociaciones de paz- y la crisis de combustible, el Kremlin necesita masivos gestos patrióticos en vísperas de las elecciones legislativas.

Dmitri Donskói (1350-1389) es considerado el primer príncipe medieval que desafió a los mongoles, a los que derrotó en la legendaria batalla de Kulikovo (1380), aunque Rusia no se liberó totalmente de su yugo hasta finales del siglo XV.

De hecho, los mongoles lograron retomar la iniciativa y tomaron Moscú en 1382, tras lo que Donskói se vio obligado a reanudar el pago de impuestos a la conocida como Horda de Oro.

Además, la historia dice que fue él quien ordenó poner la primera piedra del Kremlin, que se convirtió en la mayor fortaleza de la región nororiental de Rusia.EFE

mos/av

(foto)(vídeo)