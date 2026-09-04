Illa reafirma en Kiev el compromiso de la Generalitat con la ayuda humanitaria a Ucrania

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Kiev, 4 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reafirmó este viernes ante el jefe de la oficina de la ONU en Ucrania, Matthias Schmale, el compromiso del Gobierno catalán con los esfuerzos humanitarios de Naciones Unidas en Ucrania.

Con motivo de la reunión entre Illa y Schmale en Kiev, la Generalitat ha materializado el desembolso de los 800.000 euros de ayuda a un fondo gestionado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) que había sido aprobado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo el pasado 2 de junio, según una declaración conjunta.

«La contribución respalda el trabajo del Fondo Humanitario de Ucrania para suministrar a tiempo y de forma flexible y según las necesidades existentes asistencia humanitaria a personas afectadas por la guerra en toda Ucrania», según la declaración.

Schmale ha agradecido a Illa el apoyo de la Generalitat a su trabajo, mientras que el presidente catalán ha tenido palabras de reconocimiento para la labor de coordinación de la ayuda humanitaria en Ucrania, así como hacia el personal de la OCHA y el de las oenegés que trabajan con esta oficina de la ONU sobre el terreno. EFE

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