Imputados dos menores en Francia por preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas
París, 27 ago (EFE).- Dos menores de 15 y 17 años están imputados en Francia por terrorismo en particular por planear atentados contra diversos objetivos simbólicos como la torre Eiffel en París o sinagogas, aunque esos proyectos estaban en una fase de desarrollo poco avanzada.
Le Figaro ha filtrado esta información, confirmada también por France Télévisions, según la cual los dos adolescentes, uno nacido en el departamento de Val de Marne en 2010 y el segundo en París en 2008, fueron detenidos los 29 y 30 de julios e inculpados el 1 de agosto.
Los dos son de familias musulmanas originarias del mundo árabe y se habían puesto en contacto con una mensajería codificada en la que mostraban su fascinación por el Estado Islámico y divulgaban la propaganda de esta organización yihadista.
Los dos menores, que eran consumidores de contenidos de violencia extrema, debatían sobre la posibilidad de irse al extranjero a hacer la yihad, la guerra santa, pero también compartían planes de acciones violentas y se cree que habían hecho búsquedas en la ‘dark web’ (un espacio de internet en principio fuera de control muy utilizado para prácticas ilegales) para procurarse armas.
La torre Eiffel ha sido históricamente un objetivo del terrorismo islámico. Ya en 1994 el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino había proyectado estrellar un avión Airbus contra el monumento más conocido de París.
La atracción de algunos menores por el terrorismo es un fenómeno creciente en los últimos años y en Francia la Fiscalía Nacional Antiterrorista creó en mayo una sección específica para abordar ese problema y tratar de analizar su desarrollo.
Si en 2022 hubo dos menores detenidos por sospechas de terrorismo, su número subió a 15 en 2023, 18 en 2024 y eran ya 13 hasta el 1 de agosto de este año. EFE
ac/jgb