Imputan a exembajador colombiano en Ghana por violencia sexual e intrafamiliar

Bogotá, 15 sep (EFE).- La Fiscalía colombiana imputó este lunes a Daniel Garcés Carabalí, exembajador del país en Ghana, por supuestamente retener a sus hijos en el país africano y por aparentes actos de violencia contra su expareja Beatriz Josefina Niño.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Garcés por los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas; fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

«Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el exdiplomático habría ejercido un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja, durante el tiempo en el que convivieron», expresó la Fiscalía en un comunicado.

La información añadió que, en medio de «este contexto de dominación y control sobre la víctima, la pareja se separó, pero las agresiones continuaron».

El organismo señaló que cuando el exembajador se enteró que Niño tenía una nueva relación sentimental, le arrebató la custodia de sus hijos y «la privó de ejercer sus derechos como madre».

«Para este propósito, instauró acciones judiciales, obtuvo testimonios falsos y pruebas cuestionables para hacer creer a las autoridades que los menores de edad estaban abandonados y eran maltratados por la mamá. Producto de estas actuaciones, actualmente la víctima mantiene una comunicación intermitente con sus hijos y no los ha vuelto a ver», agregó la Fiscalía.

El exembajador, que asumió ese cargo en mayo de 2023 y lo dejó en marzo pasado, no aceptó los cargos por los que fue acusado. EFE

