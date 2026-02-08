Incendio consume amplia zona del chaco paraguayo fronterizo con Argentina

Asunción, 8 feb (EFE).- Un incendio consume este domingo una amplia zona del chaco paraguayo fronterizo con Argentina, sin que las autoridades hayan reportado hasta ahora víctimas o daños materiales.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Paraguay, que combate las llamas con personal de infantería y de la Fuerza Aérea, las llamas afectan unas 50 hectáreas de la finca agropecuaria Santa Rita, ubicada en el departamento Presidente Hayes (oeste).

Además de los efectivos militares, una partida del Cuerpo de Bomberos del departamento de Concepción, cercano a Presidente Hayes, toma parte de las labores de extinción del fuego.

Los incendios de pastizales sábanas y palmares son frecuentes durante el verano en el chaco paraguayo, una región semiárida y poco poblada.

Ayer, tres focos de incendio consumieron cerca de 30 hectáreas de vegetación en la misma zona, mientras el pasado jueves otras 170 hectáreas ardieron producto de 18 puntos de fuego, reportó entonces el Instituto Forestal Nacional del Paraguay (Infona).

El ministro de Defensa del país suramericano, Óscar González, dijo el sábado que los incendios de esta última semana pudieron ser provocados, aunque no presentó pruebas de ello.EFE

