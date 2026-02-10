Incendio en el aeropuerto de Hong Kong obliga a evacuar a 30 personas sin heridos

Hong Kong, 10 feb (EFE).- Un incendio registrado este martes en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong obligó a evacuar a 30 personas y a cerrar de forma temporal varias pasarelas de embarque de la Terminal 1, sin que se hayan reportado heridos, informaron las autoridades locales.

El Departamento de Servicios contra Incendios indicó que recibió el aviso a las 15:03 hora local (07:03 GMT) por un fuego declarado en una sala técnica que albergaba equipos eléctricos, situada en las inmediaciones de una puerta de embarque.

Dos camiones y dos equipos de bomberos, equipados con aparatos de respiración, se desplazaron al lugar y lograron extinguir las llamas en torno a las 16:01 hora local, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

Según la Autoridad Aeroportuaria, el incidente obligó a cerrar de manera preventiva las pasarelas de las puertas 212, 214 y 216, aunque no había aeronaves estacionadas en esas posiciones en el momento del suceso, por lo que no se registraron afectaciones directas a vuelos en curso.

La Policía confirmó que la zona afectada se encontraba próxima a la citada puerta de embarque y colaboró en el control del área mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Las autoridades no precisaron por el momento las causas del incendio y señalaron que se ha iniciado una investigación para determinar su origen.

El incendio en el aeropuerto de Hong Kong, uno de los de mayor tráfico de Asia, no afectó a aeronaves ni causó heridos, y las autoridades no informaron de interrupciones relevantes en las operaciones del lugar. EFE

gbm-hk/jgb