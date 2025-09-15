The Swiss voice in the world since 1935

Incendio obliga a suspender por horas los servicios en el principal aeropuerto de Bolivia

Santa Cruz/La Paz, 15 sep (EFE).- Los servicios en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el más importante de Bolivia, fueron suspendidos este lunes por algunas horas debido a un incendio originado en uno de los restaurantes ubicado en el área principal de pasajeros.

El hecho se registró a las 5:20 hora local (9:20 GMT) dentro del restaurante Sbarro, en la terminal aérea de Santa Cruz, «donde se detectó humo por sus inmediaciones, que se expandió hacia la parte superior de preembarque nacional», informó la estatal Navegación Aérea y Administración de Aeropuertos (Naabol).

«Inmediatamente se activó el COE (centro de operaciones de emergencias) y los protocolos de seguridad del aeropuerto para desalojar a los pasajeros y usuarios con apoyo de la Policía Boliviana», explicó Naabol en un comunicado.

Además, la estatal señaló que personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) «intervino para realizar una inspección minuciosa del sector y controlar el incidente» para realizar las investigaciones respectivas.

«Cabe señalar que no se registraron daños materiales ni personales y todo se encuentra controlado», añadió Naabol.

La entidad aclaró que «las operaciones aéreas para el aterrizaje y llegada de pasajeros «se desarrollan con absoluta normalidad, sin presentar riesgo alguno para la seguridad de los mismos».

Después de unas tres horas, los servicios en el área principal y en áreas de preembarque del aeropuerto Viru Viru se reanudaron con normalidad, informaron medios locales.

Decenas de pasajeros que esperaban con sus equipajes afuera de la terminal aérea lograron ingresar al área principal para registrarse y obtener sus pases a bordo.EFE

