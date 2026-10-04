Incidentes menores durante una jornada «normal» de elecciones municipales en Paraguay

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Asunción, 4 oct (EFE).- Las autoridades en Paraguay reportaron al menos 15 personas arrestadas y 57 incidentes menores, como el uso de celulares al momento de votar o la presencia partidaria cerca de los centros electorales, a la mitad de la jornada de comicios municipales de este domingo, que calificaron como «normal».

«En este momento el desarrollo para nosotros sigue siendo normal. Hay algunos aprehendidos por delitos electorales y evidentemente otros incidentes menores también», dijo el comandante de la Policía, comisario César Silguero, al canal ABC TV.

Desde el centro de comando unificado en Asunción, la capital del país, el jefe policial cifró en 57 los «incidentes menores» durante la primera parte del día, aunque, aclaró, que ninguno puede «dificultar el desarrollo normal» de las elecciones.

También señaló que son 15 «hasta este momento» las personas aprendidas, de los cuales una tenía orden de captura por presunto abuso sexual.

Según el jefe de la Dirección de Operaciones Tácticas, comisario Juan Agüero, la mayoría de los incidentes están relacionados con «el uso del teléfono celular» en el llamado «cuarto oscuro» donde se ejerce el voto y con papeletas, sin que entrara en detalles al respecto.

De igual forma, se reportaron dos vehículos afectados por pinchaduras a causa de clavos en forma de estrella, conocidos localmente como ‘miguelitos’, arrojados en caminos rurales del departamento de Canindeyú.

Por su parte, la fiscal Sandra Ledesma explicó que las denuncias que han atendido se refieren a delegados de partidos que «se amontonan» alrededor de los centros electorales o que intentan instalar espacios en esos recintos, y sobre voto asistido, implementado para personas con problemas de movilidad.

Normalidad pese a las lluvias

El director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Silvio Ortiz, dijo a EFE que la jornada se ha desarrollado «de manera tranquila» y «pacífica», al destacar que los incidentes registrados «no pasaron a mayores».

De igual forma, señaló que el órgano estima que la participación electoral rondará el 70 %, pese a que el día se inició con fuertes lluvias en algunos municipios.

Ortiz también dijo que el cierre de las mesas está pautado para las 17.00 horas locales (20.00 GMT), aunque los votantes que estén en fila después de esta hora tendrán la oportunidad de ejercer el sufragio.

El director de la Unidad de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, anunció el martes que «a más tardar» a las 20:00 horas locales (23:00 GMT) se conocerá «el resultado de todos los distritos» del país. EFE

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