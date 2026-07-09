Independiente del Valle y Liga de Quito van a octavos de final de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 8 jul (EFE).- Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito se clasificaron este miércoles a los octavos de final de la Copa Ecuador, tras imponerse por 2-0 al Vargas Torres y por 4-3 (1-1) en la tanda de penaltis al Independiente Juniors, respectivamente.

El conjunto del Valle ratificó el gran momento que atraviesa esta temporada, en la que lidera la Liga Pro y alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores, al imponerse con autoridad sobre Vargas Torres gracias a los goles del juvenil Juan Riquelme Angulo y del defensa uruguayo Juan Viacava.

Angulo abrió el marcador al aprovechar una asistencia y definir desde corta distancia para el campeón de la Copa Ecuador de 2022, mientras que Viacava sentenció el triunfo con un espléndido remate con golpe de cabeza.

El técnico de los Rayados del Valle, el uruguayo Joaquín Papa, reservó a la mayoría de sus habituales titulares con la vista puesta en el partido del próximo sábado ante Mushuc Runa por la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano.

Por su parte, Liga de Quito no pudo superar en los 90 minutos a la filial del Independiente del Valle y el partido quedó empatado 1-1 con goles del chileno Fernando Cornejo y del argentino Santino Sciacqua, respectivamente.

El centrocampista Sciacqua anotó uno de los mejores tantos del torneo al rematar de tacón y sorprender al portero Gonzalo Valle, mientras que Cornejo empató para Liga tras una gran asistencia del brasileño Deyverson.

En los penaltis, Valle detuvo los lanzamientos de Christian García y Elkin Ruiz, mientras que convirtieron para Liga el colombiano Jeison Medina, el ecuatoriano Alejandro Tobar, el paraguayo Rodney Redes y el defensa Luis Segovia.

Con estos resultados, los cruces de octavos de final serán: Aucas-La Unión, Daquilema-Astillero, Universidad Católica-Vinotinto Ecuador, Independiente del Valle-Manta, Gualaceo-Macará, Barcelona-Liga de Portoviejo, Liga de Quito-Leones del Norte y Delfín-Juventud Italiana.

La Copa Ecuador, bajo la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), otorgará al campeón un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores. EFE

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