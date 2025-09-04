India reduce impuestos al consumo e impulsa la demanda tras la crisis arancelaria con EEUU

Nueva Delhi, 4 sep (EFE).- La India ha anunciado recortes de impuestos a cientos de artículos de consumo, desde jabones hasta automóviles pequeños, para estimular la demanda interna tras la crisis arancelaria de EE.UU., según informó el Gobierno de este país.

«El Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) se ha revisado para simplificar el complejo sistema de cuatro niveles de la India en dos tramos impositivos, con algunas excepciones para bienes de lujo y nocivos, y reducir las tasas en todos los sectores, en algunos casos en más de la mitad», detalló la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, en una conferencia de prensa nocturna.

El GST ha sido criticado por su compleja estructura y por sus numerosas categorías impositivas. Para simplificarlo, el Consejo del GST, encabezado por Sitharaman y que incluye ministros de todos los estados, aprobó una estructura de dos tasas, del 5 % y del 18 %, en lugar de las cuatro actuales.

En su perfil de X, Sitharaman afirmó que el Consejo aprobó recortes en artículos de consumo como pasta de dientes y champú, que pasan del 18 % al 5 %, y en coches pequeños, aires acondicionados y televisores, que pasan del 28 % al 18 %.

También aseguró que se eliminará el GST de todas las pólizas de seguro de vida individuales y de los seguros médicos.

Se estima que los gobiernos federal y estatales perderán 480.000 millones de rupias indias (5.490 millones de dólares) debido a los recortes que se aplicarán a partir del próximo 22 de septiembre y que las autoridades indias esperan que impulsen el consumo interno.

Estas medidas llegan después de que los «aranceles punitivos» del 50 % implementados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraran en vigor el mes pasado, lo que aumentó los temores de una desaceleración económica.

Trump justificó los nuevos gravámenes a la India por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Sin embargo, la ministra de Finanzas de India aclaró que los recortes del GST no están relacionados con la crisis arancelaria y forman parte de reformas planificadas con antelación. EFE

