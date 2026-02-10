Indonesia identifica ocho zonas mineras con «gran potencial» de albergar tierras raras

3 minutos

Yakarta, 10 feb (EFE).- Indonesia ha identificado ocho zonas mineras en varias partes del vasto archipiélago con «gran potencial» de albergar tierras raras y minerales críticos, claves en muchos sectores y en medio del pulso entre China y Estados Unidos, que busca reducir el dominio del gigante asiático en esta área.

«Hemos priorizado la exploración de minerales críticos para garantizar la seguridad del suministro de Indonesia. Evaluamos que ocho zonas presentan un potencial significativo», dijo el lunes ante el Parlamento Brian Yuliarto, director de la agencia de minerales nacional.

El plan del Gobierno de Indonesia -principal economía del Sudeste Asiático y poseedor de las mayores reservas de níquel del mundo, esencial en industrias como los vehículos eléctricos- es otorgar licencias para la explotación minera de estas zonas a empresas estatales, de acuerdo con Yuliarto.

Las áreas listadas están repartidas a lo largo del archipiélago, entre Sumatra (oeste), Borneo (centro), Célebes (este) e islas cercanas a estas, y tienen potencial para ser reservas de tierras raras y de tres tipos de minerales críticos, antimonio, tántalo y tungsteno, según Yakarta.

Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos -el escandio, el itrio y los 15 lantánidos-, que suelen encontrarse unidos en la naturaleza, lo cual dificulta su procesamiento, que China casi monopoliza.

Estos elementos se sitúan en el centro del pulso entre China, que los empleó como baza en la guerra comercial, con restricciones a su exportación, y Estados Unidos.

Washington busca activamente reducir la dependencia del gigante asiático y en octubre firmó un acuerdo de cooperación en esta materia con Australia, la cuarta nación del planeta con mayores reservas de tierras raras.

A principios de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibió a cancilleres de países aliados en una reunión ministerial con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.

La Unión Europea (UE) dijo entonces que ofrecería a Washington negociar un acuerdo para cooperar en el suministro de materias primas críticas y hacer frente así a la competencia de China, que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias.

Junto con otros factores, la deforestación en Indonesia con fines como la minería ha sido señalada por expertos como causa de las inundaciones que asolaron el país recientemente, con cerca de un millar de muertos.

Yakarta suspendió temporalmente en diciembre las operaciones de minería en las zonas de Sumatra afectadas. EFE

sh-mca/pav/ah