Indonesia revoca privilegios de diputados entre protestas marcadas por la violencia

Yakarta, 31 ago (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció este domingo la revocación de varios privilegios de los diputados, una concesión a los manifestantes que desde hace casi una semana protestan contra el Gobierno entre ataques a edificios públicos y de políticos y la muerte de al menos cuatro personas.

«Los dirigentes de la Cámara de Representantes han acordado revocar varias políticas», afirmó Subianto durante una rueda de prensa, «entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero».

Las manifestaciones comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según indicó el medio indonesio Tempo.EFE

