Indonesia suelta en un bosque a ocho orangutanes rescatados de incendios

afp_tickers

Compartir

3 minutos

Ocho orangutanes rescatados de los incendios que asolaron la isla de Borneo han sido liberados en un bosque protegido, informaron el domingo las autoridades indonesias y los equipos de rescate.

Los animales fueron rescatados de varios lugares arrasados por el fuego en la provincia de Kalimantan Occidental, en la parte indonesia de Borneo, indicaron en un comunicado el Ministerio de Silvicultura y la fundación de rehabilitación de fauna silvestre YIARI.

Los orangutanes (tres madres con crías y dos machos adolescentes) fueron trasladados el viernes al Bosque Protegido de Batu Nyambu, en Kalimantan Occidental, una reserva de 23.000 hectáreas.

Es un «paso necesario» porque el hábitat de los animales ya no era seguro, explicó la directora general de YIARI, Karmele Llano Sánchez.

«La protección de los hábitats siempre será una prioridad absoluta para garantizar que los orangutanes sigan disponiendo de bosques seguros en los que vivir, pero mientras su hábitat siga amenazado, el rescate es una de las mejores opciones que podemos adoptar para ayudarles a sobrevivir», afirmó Sánchez.

La reserva fue elegida por la disponibilidad de alimentos y fuentes de agua, así como por su conectividad con otros bosques, explicó Argitoe Ranting, director operativo de YIARI.

«Queremos asegurarnos de que los orangutanes rescatados no sean simplemente trasladados de un lugar a otro, sino que tengan realmente la oportunidad de sobrevivir en su hábitat natural», añadió.

Las autoridades indonesias y YIARI rescataron a 46 orangutanes de los incendios entre agosto y el 9 de octubre, informó Murlan Dameria Pane, directora de la agencia local de recursos naturales.

Los orangutanes se encuentran en peligro crítico de extinción. Según la organización WWF, quedan unos 104.000 ejemplares en Borneo y Sumatra, en comparación con los más de 230.000 que había hace un siglo.

El mes pasado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió de incendios en hábitats que albergan el 52% de la población de orangutanes de Borneo.

Los incendios forestales son frecuentes en Indonesia durante la estación seca, pero este año se han intensificado debido al fenómeno meteorológico de El Niño, que se prevé que sea uno de los más intensos desde que se empezaron los registros hace cuatro décadas.

Los expertos también responsabilizan de ello a las prácticas de tala y quema para el desbroce de tierras, que han alterado el paisaje, naturalmente resistente al fuego.

Estos incendios han provocado una densa neblina, decenas de miles de casos de enfermedades respiratorias y picos de contaminación atmosférica en Singapur y Malasia.

mrc/lga/erl/pb

Los preferidos del público Los más discutidos