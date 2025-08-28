Indonesios vuelven a las calles para protestar contra la subida de sueldos de diputados

2 minutos

Yakarta, 28 ago (EFE).- Miles de trabajadores y estudiantes de Indonesia protestan este jueves en Yakarta y otras ciudades para exigir mejoras laborales y rechazar un aumento salarial aprobado para los diputados, que ganarán ahora unos 14.000 dólares mensuales, un asunto que desató manifestaciones violentas el lunes.

La movilización, convocada por sindicatos y organizaciones estudiantiles, es la primera que se realiza desde los disturbios de principios de semana, en los que la Policía detuvo a cerca de 300 personas según medios locales, si bien las autoridades solo confirmaron el arresto de 50 menores de edad que ya fueron liberados.

Los sindicatos exigieron hoy, en una protesta que de momento no ha registrado altercados, reformas en la legislación laboral para poner fin a la externalización, exceptuar de impuestos a obreros con bajos ingresos y garantizar pagos por vacaciones, entre otras peticiones.

Por su parte, cientos de estudiantes mantienen activa la protesta en los alrededores de la Cámara de Representantes, donde tuvieron lugar los enfrentamientos del lunes.

La indignación ha ido en aumento después que se publicara que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según las estimaciones del medio indonesio Tempo, que cita fuentes vinculadas con los presupuestos públicos.

La manifestación el lunes fue apoyada por cientos de jóvenes que antes de enfrentarse a la Policía gritaron consignas pidiendo la disolución de la actual Cámara de Representantes, constituida en octubre de 2024 con 580 legisladores.

Al respecto, el vicepresidente de la Cámara, Sufmi Dasco Ahmad, explicó el martes que los legisladores recibirán el pago adicional por concepto de gastos de vivienda (unos 3.100 dólares mensuales) hasta octubre de este año.

El diputado no hizo comentarios sobre el aumento general de los ingresos, un tema que ha generado numerosas críticas de los ciudadanos en las redes sociales. EFE

