Industria alimentaria de Costa Rica califica difícil el año 2025 tras modesto crecimiento

2 minutos

San José, 17 dic (EFE).- La industria alimentaria de Costa Rica calificó este miércoles el año 2025 como «difícil y duro» tras un modesto crecimiento del sector de 1,2 % en su producción y un 3,4 % en las exportaciones, y expresó su preocupación por la política arancelaria de Estados Unidos.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria indicó en un comunicado de prensa que las cifras que deja el cierre del año plantea que para lograr un resultado regular se requiere de un esfuerzo doble y extraordinario para mantener el nivel de contratación.

«La mayoría de los empresarios de la industria alimentaria describen 2025 como un año muy duro en ventas, con un mercado interno muy lento en ventas, especialmente durante el primer semestre de 2025. El segundo semestre ha mostrado una recuperación y se espera un repunte para la temporada de navidad y verano de 2026. Al igual que en años anteriores, se percibe un consumidor mucho más racional en sus decisiones de compra», cita el reporte.

Además, la industria destacó la preocupación tras la imposición de aranceles de Estados Unidos que alcanza a Costa Rica y a la industria alimentaria local.

«Pese a lo reciente de la medida y a que para 2025 tuvimos un leve crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos, ya se reciben reportes de empresas exportadoras que recienten negociaciones poco favorables con sus clientes en ese país del norte por lo que de mantenerse vigente la medida, podríamos esperar mayores impactos en sectores como panificación y galletería, salsas, atún, pastas alimenticias o productos de chocolatería para el 2026», menciona el informe.

Según los datos, el 2025 tuvo un crecimiento moderado en sus exportaciones que rondó el 3,4 %, pasando de 2.663 millones de dólares en 2024 a 2.753 millones de dólares en 2025. Sin embargo, hubo sectores con crecimientos extraordinarios tales como chocolatería (26 %), lácteos (21,5 %), helados (16 %); bocadillos y cereales (14 %), frutas y hortalizas procesadas (14 %).

Por región, Centroamérica es el mercado más relevante donde se destina cerca del 52 % de las ventas al exterior de toda la industria alimentaria. EFE

