Industria mexicana de bebidas impulsa nuevo esquema fiscal para combatir el mercado ilegal

Compartir

3 minutos

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La industria mexicana de bebidas alcohólicas ha propuesto una modificación al esquema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que el gravamen se calcule por el grado de alcohol y no por el valor de la bebida, para reducir incentivos al mercado ilegal, ampliar la recaudación y facilitar la formalización de pequeños productores.

Panambí Garcés, directora general de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL), explicó a EFE que el sector mantiene conversaciones con la Secretaría de Hacienda y su titular, Édgar Amador, así como legisladores en el Congreso federal, para impulsar un esquema ‘ad quantum’, es decir que se rija por el porcentaje de alcohol que tenga cada bebida y no por su costo, a fin de simplificar el esquema y fortalecer la fiscalización.

Esta propuesta podría incrementar la recaudación hasta en un 70 % si consigue reducir la evasión, según CIVyL, que recuerda que el IEPS a bebidas alcohólicas recaudó cerca de 75.000 millones de pesos en 2024 (unos 4.386 millones de dólares ).

Garcés estimó que la cerveza concentra casi un 95 % del mercado, mientras vinos, licores y destilados representan alrededor de un 5 %, aunque enfrentan mayor carga fiscal, donde la carga impositiva a la cerveza llega hasta un 26 % y en vinos y destilados es de un 53 %, lo que a su juicio, crea un fuerte incentivo económico para evadirlo.

En este sentido, Garcés estimó que el cambio representaría alrededor de un peso (0,06 dólares) adicional por lata de cerveza, pero tendría un efecto relevante para las finanzas públicas por el volumen de esta categoría.

La ejecutiva indicó que una cerveza comercial tiene un grado de alcohol promedio de un 5 %; los vinos se sitúan generalmente entre un 5 % y un 18 %, y los destilados, entre un 26 % y un 51 %, lo que movería de forma importante el esquema fiscal actual de todos los actores en la industria.

El sector también vincula esta reforma con el combate al mercado ilegal, pues Garcés afirmó que ese sector creció el 54,9 %, frente al 28,5 % del formal.

Según sus estimaciones, el 44,2 % del mercado presenta alguna forma de ilegalidad, equivalente a cuatro de cada diez botellas, ya sea por evasión fiscal, incumplimiento normativo o, en una proporción menor, adulteración.

De acuerdo con sus datos, los productos ilegales pueden venderse hasta un 40 % más baratos que una bebida formal, mientras que el 21,2 % del total del mercado negro representa un riesgo sanitario directo.

La pérdida para el Estado asciende, según Garcés, a 19.500 millones de pesos (casi 1.140 millones de dólares) anuales, mientras el problema también genera competencia desleal y riesgos sanitarios para los consumidores.

Además, la organización calcula que el mercado ilegal tiene un valor de 55.689 millones de pesos (unos 3.257 millones de dólares).

Garcés señaló además ventas irregulares en plataformas digitales y redes sociales, y prácticas de subvaloración en aduanas, como declarar cincuenta botellas de whisky a un dólar de valor, por lo que pidió reforzar controles de pedimentos y padrones de importadores.

El sector también impulsa revisar etiquetas y comprar en canales formales, mientras busca que microproductores se incorporen a la legalidad.

México, añadió, cuenta con seis bebidas con denominaciones de origen -tequila, mezcal, bacanora, sotol, raicilla y charanda- produce vino en dieciocho de sus 32 estados y es el cuarto exportador mundial de bebidas alcohólicas. EFE

jsm/csr/jrg

(Foto)