Industriales de Paraguay expresan «rechazo terminante» a propuestas de elevar impuestos

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Asunción, 30 ago (EFE).- La Unión Industrial Paraguaya (UIP) expresó este domingo su «rechazo terminante» a las propuestas de subir los impuestos surgidas la semana pasada, como parte de las posibles medidas para aumentar los ingresos del Estado después de que los médicos del sector público cumplieran cinco jornadas de huelga en demanda de incrementos salariales.

«Ante las reiteradas iniciativas de sectores políticos que pretenden resolver la crisis de organización financiera del Estado mediante el incremento de la carga impositiva, el sector productivo e industrial expresa su rechazo enfático y terminante», dijo la UIP en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En este sentido, los industriales señalaron que el Estado paraguayo tiene un problema de gasto y no de inversión, tras apuntar que los recursos públicos del país se han administrado mal.

«El presupuesto público ha sido durante años botín del mal gasto y de decisiones administrativas irresponsables. Esas decisiones, convenientes políticamente pero perjudiciales para el país, nos han conducido a la zona de riesgo en que hoy nos encontramos», añadió la IUP en su comunicado.

Así, los industriales salieron al paso de las propuestas de varios actores políticos de subir o crear nuevos impuestos para aumentar los ingresos del Estado y hacer frente a pagos atrasados e incrementos de salarios, como los que exigen los médicos del sector público de Paraguay.

Una de estas propuestas nació del senador oficialista Silvio Ovelar, quien planteó elevar los impuestos a las rentas personales y empresariales del 10 al 14 y 15 por ciento, respectivamente, bajo la premisa de que «quien gane más aporte más» al fisco.

Según sus cálculos, con estos incrementos el Estado paraguayo ingresaría unos 700 millones de dólares más cada año en concepto de recaudación, con lo que podría hacer frente a los reclamos salariales de médicos y otros empleados públicos.

Sin referirse en específico a este planteamiento, la IUP remarcó su rechazo a nuevos tributos e instó a un debate «serio, responsable y sin dilaciones» para reformar la estructura del gasto público en Paraguay. EFE

rgc/rrt