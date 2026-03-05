Informe de FICR lamenta altos niveles de desinformación contra Cruz Roja durante la dana

2 minutos

Ginebra, 5 mar (EFE).- La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) destacó en su nuevo Informe sobre Desastres Mundiales el alto nivel de información falsa que proliferó contra su organización española y sus voluntarios durante la dana que asoló zonas de Valencia en 2024.

El informe, presentado en rueda de prensa este jueves por su autora principal, Charlotte Lindsey, enfatizó la amenaza que supone la información falsa o manipulada y las narrativas deshumanizantes para la asistencia humanitaria, y España fue uno de los ejemplos mencionados.

«Cuando la gente cree una mentira por encima de la persona que le está intentando salvar la vida, la misión humanitaria puede acabar paralizada», alertó el subsecretario general de Personal y Estrategia de la FICR, Cristopher Rossi.

En el caso español, la FICR denunció que las falsas narrativas en internet sugirieron que la Cruz Roja nacional estaba desviando la ayuda destinada a las víctimas de la dana a los migrantes o a otras crisis internacionales, o que sus voluntarios no estaban en Valencia porque «sus uniformes estaban demasiado limpios», recordó Lindsey.

Aunque la Cruz Roja Española estaba «acostumbrada» a estos ataques, la escala en esos momentos fue mucho mayor y con «muchísima más dureza», explicó a EFE su directora de comunicación, María Trenor.

«Nosotros tenemos habitualmente en nuestra cuenta de X alrededor de 1.800 menciones al día y en aquellos momentos llegamos a tener 82.000», reveló Trenor.

La directora de comunicación de Cruz Roja Española se mostró convencida de que se trató «claramente de una cosa orquestada» porque, además de las cuentas que les atacan habitualmente, «había miles y miles de cuentas muy extrañas, cuentas verificadas que nunca habían tuiteado antes».

Trenor explicó además que los ataques online se trasladaron a la calle con insultos y amenazas: «Nunca sucedió nada físico pero siempre tuvimos ese miedo».

«Por las tardes, cuando volvían los voluntarios, se les hacían sesiones de apoyo psicológico, más de lo que normalmente se hacen», desveló. EFE

abc/icn