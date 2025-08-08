The Swiss voice in the world since 1935

Inundaciones en China causan 10 muertos y 33 desaparecidos

Diez personas murieron y 33 se encuentran desaparecidas debido a inundaciones repentinas en la provincia de Gansu, en el noroeste de China, informaron este viernes los medios estatales.

«Desde el 7 de agosto lluvias torrenciales continuas provocan crecidas súbitas», reportó la cadena nacional de televisión CCTV, precisando que «diez personas fallecieron y 33 están desaparecidas».

El presidente Xi Jinping ordenó un «empeño absoluto» para rescatar a las personas desaparecidas, indicó CCTV, que pertenece al Estado chino.

Ante la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos Xi ordenó a todas las regiones de China redoblar los esfuerzos para identificar riesgos, añadió la cadena.

Videos compartidos por los bomberos en la red social Weibo mostraron a rescatistas guiando a personas a través de aguas grises y turbulentas en una aldea.

Fotografías publicadas por el gobierno de Gansu revelaron también calles cubiertas de piedras y lodo.

